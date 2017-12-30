15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu kaza geçirdi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu’nun Tem otoyolunda Edirne istikametinde seyir halindeyken Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu kaza geçirdi
Kazanın, TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu’nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.


GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI


Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:
"Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

Bu arada, İYİ Parti’nin Twitter hesaplarından Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması

Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde 'en yüksek katılımlı' huzur uygulaması
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay istifa etti
Keskin Holding'in patronu için flaş karar

Keskin Holding'in patronu için flaş karar
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya kurşun yağmuru

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya kurşun yağmuru
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu

Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
Kritik S-400 açıklaması

Kritik S-400 açıklaması
CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP'den asgari ücret açıklaması
AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt

AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt
İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi

İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi
2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu

2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz