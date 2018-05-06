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İYİ Parti lideri Meral Akşener: 100 bin imza ile adayım

Mersin'de konuşan Meral Akşener, sözünde durarak 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi, 24 Haziran'daki seçimden zaferle ayrıldıktan sonra İYİ Parti olarak Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracaklarını ifade etti.

06 Mayıs 2018, Pazar 16:41
İYİ Parti lideri Meral Akşener: 100 bin imza ile adayım
Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Buradan Cumhur İttifakı’nın içinde yer alan kardeşlerime sesleniyorum, bizlere oy vereceğinizi düşünenler her birinizi münafık ilan eden bir cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıyasınız. Biz bir yola çıktık. Siz ne zaman sözümden caydığımı gördünüz. Grubumuz olsa dahi 100 bin imzayla yola çıkacağım dedim arkasında durdum. Gittiniz ilçe seçim kurullarını doldurdunuz. 25 Ekim’den beri bir şey söylüyorum, adayım, 100 bin imza ile adayım. Çatı aday olarak beni gösterseniz de olmaz olmaz.”

 -Türkiye'nin incisi olan Mersin bugün 200 bin mülteci ile beraber yaşıyor. Hayat standartımız düştü. Bu 200 bin Suriyeli kardeşimi netice itibarıyla sayın Erdoğan'ın yanlış politikaları neticesinde Mersin'de yaşıyor. Buradan size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimizde, inşallah 2019'un Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de iftar açacağız inşallah.

-Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim.

-("Devletin başına Meral gelecek" sloganlarının ardından) “Böyle diyorsunuz, birileri üzülüyor. Siz bağırıyorsunuz. Olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yazık… “


"OY VERMEYENLERİ MÜNAFIK İLAN EDİYOR"


-Öyle korktular ki, yandaş müteahhitlerden birazını aldılar, size geri vermeye kalktılar. Harun gibi geldiler, karun oldular. Ama bugün İYİ Parti var. İYİ Parti'nin cesur insanları var, Mersin'in cesur insanları var. Adayın tekine oy vermeyenlerin münafık ilan edildiği bir dönemdeyiz. Yahu sen kimsin? Sen Allah'ın bir kulusun. Dün iyi işler yapmış olabilirsin ama sen bu ülkeye artık yüksün. Kıbrıs'ı verdin mi kardeşim? Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, ciğerimizin parçası. Kıbrıs'ın verilmesine müsaade etmeyeceğiz, Kıbrıs'ı veremeyeceksin. 18 adanın akıbetine benzetemezsin.

-Bir de bir FETÖ iftirası var ki evlere şenlik. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ'cü ilan edecekler. Yedi göbek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın ben siyaseti bırakırım.

 


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