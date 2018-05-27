İYİ Parti lideri Meral Akşener: Seçilirsem sarayda oturmayacağım

Aydın’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap etti. İYİ Parti Aydın milletvekili adaylarının yanı sıra İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ile partinin İzmir milletvekili adayları, Meral Akşener’i yalnız bırakmadı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, kendisi ile fotoğraf çekmek isteyenleri de kırmadı, kadınların verdiği tülbentleri aldı. Akşener sahneye çıktığında ’Cumhurbaşkanı Meral Akşener’, ’Mustafa Kemal’in askerliyiz’ sloganları atıldı. Akşener, "Ben sizi dinlemeyip cumhurbaşkanı adayı olmasaydım sonuç itibariyle bugünkü seçimler nasıl olurdu? Herkesin birbirine sövdüğü, tek kale maç oynanan bir seçim olurdu. Bir ara ’Çatı aday olsun& dediler. Öyle olsaydı iki kişi yarışıyor olacaktı. Ama bugün çok şenlikli bir seçim var. Abiler bugüne kadar tek kale maç yapıyordu, şimdi sayı çoğaldı. Sinirler de bozuldu, asabiyet hat safhada" diye konuştu.

’MENDERES NEHRİ’NİN İÇİNE TÜKÜRDÜLER’

Kendisini televizyon kanallarına çağırmadıklarını söyleyen Meral Akşener, bu durumdan dolayı şikayetçi olmadığını ifade eti. Akşener, neşeli bir seçim yapacaklarını belirterek, "Bu yorgun şoförü evine göndereceğiz" dedi. Konuşmasının devamında ilk kadın muhtarın Aydın’da seçildiğine değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Şu anki belediye başkanı da kadın. Kadınların sesi daha fazla çıkıyor haberiniz olsun. Uçakta bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki bana ’Anadolu’da tülbent devrimi oluyor.’ Bu tülbentler bana veriliyor. Bu yazmaları topluyorum. İnşallah Cumhurbaşkanı seçileceğim ve Çankaya’da bunlarla ilgili bir müze açacağım ve dünya âlem gelip bunları görecek. Bizim kültürümüzün ne kadar önemli, birleştirici olduğunu herkes anlayacak. Bunları gördükçe birilerinin dalağı şişiyor. Dolarla işimiz yokmuş. Şu an Türkiye’de ürün alım satımı dolarla oluyor. Bir ekonomi bakanı var ne söylediğini bilmiyor. Burada sanayici olan, istihdam yaratan insanların tümü şu anda kara kara düşünüyor. Her aldıkları dolarla ve ortaya çıkan ürünü nasıl satacaklarını kara kara düşünüyorlar. Sanayiciyi de çok borçlandırdıkları için sanayici ’Acaba ne yapacağım’ diye düşünüyor. Çiftçi tarlasına küstü. Dünyanın en verimli topraklarına sahip olan Aydınlılar ne yapıyor? Tarlarını ekmek yerine asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyorlar. Turizm kenti Aydın. ’Turizmi geliştireyim’ derken doğayı bitiriyorlar. Menderes Nehri’nin içine tükürdüler."

’FAKİR EVLERİ’ TARTIŞMASI

Konuşmasının devamında isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, şunları söyledi:

"Dün Erzurum’da muhterem bu işe çok kızmış. ’Milletin cebindeki parayı soruyor. Seni ne ilgilendirir diyor.’ Yakalandı yakalandı. Bir siyasetçinin görevi milletinin gençlerinin cebinde ne var bilmektir bilmek. Bu arkadaş bilmek istemiyor ama senin cebinde 3 lira varken, bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının trilyonları var, evlerinde trilyonlar çıkıyor. Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaşı şu an liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa. Yıllar önce o yüzüğü gösterip ’Bunun dışında malım olursa bilin ki hırsızlık yapmışımdır’ demişti. El hak doğru söylemiş. Mehmet Şimşek, Twitter’a ’Fakir evlere ziyaret maratonu başladı. Ayıp e ayıp. Bir ülkede fakir varsa sorumlusu devleti yönetenlerdir. Fakir evlerine gidip onları utandırmak nasıl bir duygu? Sayın Erdoğan diyor ki ’Fakir evlerinde fark farklı bir enerji alıyorum’. Arkadaş çık saraydan çık. Sizi fakirleştiren bunlar. Sizin vergilerinizle size yatırım yapmayan bunlar. Atatürk’ten bu yana yapılan bütün değerler, fabrikalar satıldı. Yandaşların cebi doldu. Yandaş müteahhitleri zengin etmek için yola çıktılar. 4,5 milyon insan takipte. Kredi kartı borcu olanların, öğrenci, işsiz, şehit ve gazi ailelerinden sileceğim arkadaş. 8,5 milyar tutuyor. Bunların fındık fıstık parası dediği bir miktar. Lüks arabalardan indireceğim onları. Benim emekli kardeşimin cebinden çıkan parayla lüks hayat yaşamak yok. Çiftçinin borcunu da bir defaya mahsus sileceğim. Buradan o şeker fabrikalarını alanları uyarıyorum. Ellerinizi uzatmayın ben seçileceğim ve o satışları iptal edeceğim."

’EHLİYETSİZ VE YORGUN ŞOFÖRÜN ARACINA BİNİLMEZ’

Meral Akşener, "Vatandaş ne zaman yanında dursa, sen onlara arkanı döndün. Yorgun bir şoförün kullandığı arabaya biner misiniz? Hele bir de ehliyeti yoksa" dedi. Akşener, şöyle devam etti:

"Biz gelince her milli bayramlarda hasta olanlar bir anda iyileşti. Bir 10 Kasım’da Sayın Erdoğan demişti, ’Oraya gidip sap gibi dikilinir mi?’ Nasıl da gidiliyormuş. Bu ülkeden Atatürk değerlerini silemeyecekler. Biz yıkılmaya çalışılan, yok edilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan Cumhuriyet değerlerini, kurucu iradenin ortaya koyduğu şekli ile yeniden tamir edeceğiz. Aydın buna izin vermeyecek, tamamdır tamam. Atatürk’ü sevmezlerdi ama laf söyleyemedikleri için İnönü’ye söylüyorlardı. Şimdi ikisine birden sövüyorlar. Bu ülkeden Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini silemeyecekler."

’HER EY DEMESİNDE BİR ŞEY KAYBETTİK’

FETÖ konusuna da değinen Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Geldi iktidar oldu, ’Beni dövüyorlar, sevmiyor’ diyor. Bir küçük Emrah yüz ifadesi. Yav kardeşim, küçük Emrah büyüdü, baba oldu. Bu hala ağlamaya devam ediyor. FETÖ’cülere teslim oldu. Askeriyeyi, Balyoz’la Ergenekon’la yumrukladı. Genelkurmay Başkanı’nı hapse attılar. Sonra aradan zaman geçti ’Pardon, ben kandırılmışım.’ Sonra arkasından kimler kimler kandırdı. Her kandırıldığının bedelini bu millet canıyla, kanıyla ödüyor. Bu darbe yapan paşaları terfi ettiren kim? Sensin. Zekeriya Öz’ün altına zırhlı araç veren sensin. Ama çaycının, çorbacının peşine düştünüz. El altından bir barışma olabilir mi? Peşindesiniz. FETÖ’yü Türkiye’nin başına sen bela ettin. İmzaya gittiğim gün bir soru sormuştum. Kıbrıs’ı sattın mı? İngiltere’ye neden gittin? 18 adayı Yunanlılara kaptırdın, ağzını açtın bakıyorsun. Dış politikada her ’Ey’ demesinde bir şey kaybettik."

’AYAĞINIZI DENK ALIN’

Eğitim konusunda da hükümeti eleştiren Akşener, "Eğitimde zengin çocuğu, fakir çocuğu, iyi okul, kötü okul diye

böldüler çocuklarımızı. Mardin’den mezun olan Aziz Sancar Nobel aldı. Biz Türkiye’de yeni Aziz Sancar’lar için mücadele edeceğiz inşallah" dedi.

Konuşmasında, Ahmet Maranki’nin "Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa" ifadelerini de hatırlatan Akşener, "Şimdi ’Bilmem nereye gömdüğümüz silahları çıkarırız’ diyenler ayağınızı denk aldın. Öyle yasalar çıkaracağım ki tecavüzcüler, sahte kabadayılar milletin yüzüne bakamayacak. Kuleli’nin ışıklarını seçildiğimin ertesi günü açacağım" dedi. Aydınlılardan hem kendisi hem de partisi için oy isteyen Akşener, "Seçilirsem o sarayda bir gün bile oturmayacağım. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri haline dönüşecek" diye konuştu. Akşener, Aydın mitinginin ardından kentten ayrıldı.

Öte yandan Akşener’in konuşma yaptığı platformun hemen üstünde MHP Aydın İl Başkanlığı binasının yer alması dikkat çekti. Binaya, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının yer aldığı ve ’Cumhur İttifakı millet aklı’ yazılı dev bir pankart asıldı. Yine aynı binada yer alan Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı tabelasının hemen altında da üstünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin yer aldığı ve üzerinde ’Vakit Türkiye vakti’ yazılı dev bir pankart yer aldı.

DHA