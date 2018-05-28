24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşer'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’na görevlendirilen Ömer Sezai Altaş, bugün yönetimine istifasını sundu.

'GÖREVİMDEN AYRILIYORUM'

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Neriman Oyan Pelit Altaş'ın, bugün yönetime, "Gördüğüm bir lüzumdan dolayı görevimden ayrılıyorum" diye açıklama yaptığını söyleyerek, istifa ettiğini belirtti.

DHA



