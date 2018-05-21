İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı mı? Kimler?

MHP milletvekili aday listesini açıkladı. Dün CHP de resmi olmayan listeyi duyurdu. Şimdi gölzer AK Pati ve İYİ Parti'de... Seçime yeni girecek olan İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merak ediliyor. Seçmenler partilerin milletvekili aday listesine göre bir tercih yapacaklar. Bu yüzden 24 Haziran seçimlerine gidilirken milletvekili isimleri büyük önem arz ediyor.





İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?





İYİ parti milletvekili listeleri henüz açıklanmadı. Meral Akşener liderliğinde seçime gidecek olan İYİ Parti'nin bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili listesini YSK'ya teslim etmesi gerekiyor. Aday listeleri açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca İYİ Parti resmi sitesinde adayları öğrenebilirsiniz.





İYİ PARTİ RESMİ SİTESİ





İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI





Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.





İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI





Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.





İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI





Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu





İYİ Parti milletvekili aday adaylarının bazıları





Adana





Süleyman Girmen, Hülya Akköz, Mehmet Tüfekli, İsmail Koncuk, Ali Aydın, Hüseyin Yıldırım, Hamza Gültekin, Fatih Bulut, Hacı Abdurrahman Karaca, Nihal Ağca, Eren Özer.





Afyonkarahisar





Mustafa Baştuğ, Murat Yıldırımer.





Ankara -1 Eren Yakışır, Canan Çakır, Cem Eray Bozdemir, Duran Azgın, Ece Özen Akan, Duran Azgın, Özgür Toprakcı, Huri Melek Cerit, Müjgan Çetindağ Schlammer, Ayhan Çelik, Kadir Özçelik, Aybars Öztuna, Yaşar Akkuş, Nihat Babaözü, Hatice Şap, Feyza Çerçioğlu, Üçler Uğurlu.





Ankara -2 Ömer Sağlam, Cevdet Vural.





Ankara -3 Ramazan Bingöl, Umutcan Günerkaya, Mehmet Ali Şahin, Serdar Sargın, Cengiz Uçak, Fahir Çilingir, Mustafa İnanlı, Figen Şahin.





Antalya Mehmet Tahir Oruç, Nuri Tetik, Rıdvan Yıldız, Cahit Kocabeyoğlu, Hasan Kubilay Yayla, Musa Ertuğan, Yakup Cem Çınar, Yavuz Büyügebiz.





Ardahan





Levent Pehlivan.





Aydın





Ahmet Ertürk, Ali Küpelioğlu, Atilla Avlayıcı, Aydın Adnan Sezgin, Betül Akçanal, Buket Saran, Can Ataş, Emrah Kaplan, Fevzi Köse, Gülcan Toprak, Halil İbrahim Aktemur, Hakan Hilmi Yaman, Haldun Türkşen, Hamit Uçman, Mehmet Baldır, Mehmet Onursal, Mehmet Reşat Taşdemir, Mehmet Yavuz, Müesser Özer, Nurhayat Bilgili, Orhun Çetin, Ömer Saruhan Gedik, Pınar Öncer, Rabia Kahve, Recep Çalışkan, Semra Yücel, Süleyman Demirci, Şule Tuntaş, Volkan Güleç, Galip Keçelioğlu, Zahide İmer.





Balıkesir Ramazan Akkuş.





Bitlis Yusuf Deniz.





Bolu Celal Yavuz, Yakup Balveren.





Burdur Hasan Uçar.





Bursa -1 Abdullah Alagöz.





Bursa -2 Kemal Kaya, Muzaffer Yosmaoğlu, Muhammed Ali Hamit.





Çankırı Hamide Ayla Pett.





Çorum





Sinem Sarı, Hatice Çolak, Sefer Yılmaz





Denizli





Necmettin Karabacakoğlu





Elazığ





Abdulvahap Erdem, Mehmet Hanifi Aksu, Tuba Karvar, Abdulkerim Eflatun.





Eskişehir





Ebru Servi.





Gaziantep





Nermin Tuzcu, Oğuz Hocaoğlu, Ünver Bülent Gökseven, Tuğba Abacı, Mehmet Tiryaki, Lina Ocak, Tibet Ekinci.





Hatay





İlker Çalışkan, Sakine Okur Kızgın.





Iğdır





Gündüz Güneş.





İzmir -1





Adnan Selvi.





İzmir -2





Vedat Uğur, Eshat Vuruşkan, Aysel Çeken, Mehmet Kamil Ergenekon, Erhan Atlı, Ömer Mustafa Özal, Dilek Köktaş.





Kahramanmaraş





Arif Zeki Akat, Ömer Furkan Dağ, Rıfat Bolat.





Karabük





Mehmet Yüksel.





Kars





Sultanali Yıldız.





Kayseri Ferdane Özdemir.





Kırıkkale Bülent Şükrü Altınışık





Konya





Mevlüt Arslan, Şakir Berber.





Kütahya





Sinan Aşan.





Malatya Sahra Karahan Erguvan.





Manisa





Şahap Yaralı.





Mardin





Hakan Erdem.





Mersin





Ahmet Üner, Gökhan Güven, Ali Rıza Özdeniz, Gürkan Levent Gökçay, Esra Sönmez, Serhan Poyraz.





Muğla





Muhsin Erdem, Nurettin Fatih Dağdelen.





Muş





Zihni Sayan.





Osmaniye





Servet Tosun.





Samsun





Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Şube Müdürü Akın Üner (Elk. Elkt. Müh.) -İlkadım İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Ayşe Ayan'ın -Biltekin Özdemir (Eski Milletvekili) -İbrahim Özyer (İYİ Parti Gnl. Mkz. Kur. Üyesi Muhasebe ve Mali Müşavir) -Nazım Yüksel (Tarım Kredi Koop. Eski Gnl. Md.) -Ufuk Saral (İkizpınar Eski Bld. Bşk.) -Dursun Ali Ayan ( MEB Müfettişi) -Furkan Eren Özdemir (Grafiker) -Selahattin Taşkın (Mimar) -Sinan Sakallı (Sanat Tarihçisi)





Sivas





Hüseyin Gülhan, Ünal Yılmaz.





Şanlıurfa





Veysel Demir, Abdullah Tüysüz.





Tekirdağ





Gülay Sormageç, Lütfullah Gürsoy.





Tokat





Ali Yücel.





Trabzon





Haydar Meral.





Yozgat





Gökhan Gençaslan.