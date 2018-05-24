İYİ Parti mitingi sonrası gerginlik

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Meral Akşener'in miting sona erdikten sonra alandan ayrıldığı sırada kalabalıkta arbede yaşandı. Alanda bir grubun 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganları attığı sırada, bir genç ile yanında bulunan kadın Rabia işareti yapınca arbede çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Rabia işareti yapan genç ile kadın, miting alanında parti adına görevli olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Bu sırada yaşlı bir kadın yere düştü.

Rabia işareti yapan genç polis tarafından alandan uzaklaştırılırken, kalabalık dağıtıldı.

İHA