İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Guardian'a konuştu!

Can Hakman

24 Haziran'da düzenlenecek olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendiren, gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ikinci turda tek ses olması gerektiğini ifade etti:"Henüz ortada bir şey yokken, [Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan'a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi bendim. Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli."gazetesi ise "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerine yer veriyor.BBC Türkçe