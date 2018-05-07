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İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda 8 kişiye gözaltı

İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda 8 kişiye gözaltı
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.
 

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan  8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi


İYİ PARTİ'DEN SÜKUNET TAVSİYESİ


Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.


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