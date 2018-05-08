İYİ Parti seçim standındaki bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı



'SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ'



'KASTEN YARALAMA'



'GÖREVE DAVET EDİYORUM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den saldırı açıklaması

İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda 8 kişiye gözaltı

Haber Merkezi

Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri içinve'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'ndaki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Şenel B. ve Ferdi A. ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren Şenel B, olay tarihinde Bağcılar Meydan'da İYİ Parti standının olduğu yerden bir kadının bağırdığını, o yöne baktıklarında bağıran kadının polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini belirtti.Çevreden vatandaşların oraya gitmesiyle kargaşa yaşandığını ve bir anda kavganın ortasında kaldıklarını dile getiren şüpheli, kimseyi tehdit etmediğini ve yaralamadığını savundu.Şüpheli Ferdi A. da olay günü İYİ Parti seçim standının yanında bir bağrışma meydana geldiğini, oradaki bir kadının hem polis hem de polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini anlattı.Polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını, çevredeki vatandaşların da tacizciye tepki gösterdiğini ifade eden Ferdi A. kendilerinin de tacizciye tepki gösterdiğini belirtti.Neden olduğunu anlayamadığı şekilde bir kargaşa çıktığını kaydeden şüpheli, kimseyi yaralamadığını ileri sürdü. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlikte, şikayetçi Yalçın Y'nin, kendisini bıçaklayan kişilerin Ferdi A. ve Şenel B. olduğunu söylediği beyanı okundu.Şüphelilerin avukatı Orkun Ayhan, hakimlikteki savunmasında, 2 ayrı olay olduğunu ilk olayda İYİ Parti standı önündeki sivil giyimli kadın polis memurunun taciz edildiğini, polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını ve bunun üzerine kalabalığın toplandığını aktardı.Bu olayın hemen ardından bir arbede yaşandığını ve parti görevlileri dışında kişilerin de tacizciye tepki göstermek amacıyla olay yerine geldiğini anlatan Ayhan, olayla ilgili düzenlenen tutanak ve alınan ifadelerin matbu şekilde düzenlendiğini dile getirdi. Hakimlik, şüpheliler Ferdi A. ve Şenel B'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bağcılar’da İYİ Parti standında yaşanan, 8 kişinin yaralandığı ve 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili konuştu. Akşener, 'Başbakanı, Sayın Erdoğan’ı ve İçişleri Bakanı’nı göreve davet ediyorum' demişti.AA