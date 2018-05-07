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İYİ Parti standına saldırı

İstanbul Bağcılar’daki İYİ Parti seçim standındakiler dün akşam bıçaklı saldırıya uğradı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 07:28
İYİ Parti standına saldırı
İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Yiğit dahil 5 kişi yaralandı. 1’inin durumu ağır.

Saldırıyı, başka bir parti standının yanında toplanan 100 kişilik grubun yaptığı iddia edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

AYTUN ÇIRAY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU


İYİ Parti Basın Sözcüsü Aytun Çıray olayla ilgili yaptığı açıklamada, Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır” ifadelerini kullandı.


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