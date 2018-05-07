İYİ Parti standına saldırı

AYTUN ÇIRAY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İdil Janet Demiray

dahil 5 kişi yaralandı. 1’inin durumu ağır.Saldırıyı, başka bir parti standının yanında toplanan 100 kişilik grubun yaptığı iddia edildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.İYİ Parti Basın Sözcüsüolayla ilgili yaptığı açıklamada,Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır” ifadelerini kullandı.