MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

"OLUMLU BİR SONUCA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

MHP'YE KATILACAKLAR MI?

Halaçoğlu, “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorusu üzerine, “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil” dedi.

HALAÇOĞLU KRİZİ YAŞANMIŞTI

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu kırgınlığını ise "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Halaçoğlu'nun açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük. Kendisi de İzmir’den aday olmak istedi" demişti.

KURULTAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AÇIKLAMA HALAÇOĞLU'NDAN

Afyonkarahisar kampında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e en ağır eleştirileri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yapmıştı.

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Halaçoğlu, "Seçim öncesi yaptırılan anketlerde Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 21',n üzerinde çıkıyordu. Partinin kemikleşmiş oy oranı yüzde 17.5 gösteriliyordu. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı oyu yüzde 7.3'e partimizin oyu yüzde 17.5'den 9,96'ya hangi sebeplerle düştü? Bunların nedenleri açıklanmalı ve yönetim, kurultaya gidip güven tazelemeli” demişti. Bu açıklamanın ardından kurultay kararı alınmış Akşener de aday olmayacağını duyurmuştu.

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Ancak İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir." açıklamasını yapmıştı.

KIRGINLARDAN BİRİ DE ÖZCAN YENİÇERİ

İYİ Parti’de hayal kırıklığı yaşayan isimlerden biri de Kurucular Kurulu üyesi ve Ankara MHP eski Milletvekili Özcan Yeniçeri olmuştu.

Genel İdare Kurulu üyeliği sözü verilen Özcan Yeniçeri, listede yer alamadı. Yeniçeri bu gelişmeye sert tepki gösterirken, Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşe yazısında, “Özgürlük; cesur ve yalnız olmaktır” başlıklı yazı kaleme aldı. Yazısında, “ Yöneticinin her sözünü büyük bir vecd içinde yasa olarak kabul eden kişilerin olduğu bir yerde, "evet efendim" ya da "emredersiniz" lakırdılarından başka bir ses duyulmaz. Orada bir zaman sonra da herkes yönetici gibi düşünmeye başlar” diyen Yeniçeri’nin noktayı şu sözlerle koyması dikkat çekti:“ Özgürlük yalnız kalmayı göze almanın ve cesaretin yan ürünüdür. Çoğu zaman bu tavra delilik denir. Doğru ama özgürlük de herkesin akıllı görüldüğü yerde biraz deli olmaktır!”

İşte üç ismin istifa gerekçelerinin yer aldığı açıklama metni;



