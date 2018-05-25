Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken 600 kişilik Milletvekili listeleri de geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listelerin ortaya çıkması sonrasında ise özellikle İYİ Parti'deki önemli isimlerin beklediklerini alamadıkları görüldü. Hürriyet'ten Yalçın Bayer İYİ Parti'de yaşananlara köşesine taşıdı.

İşte o yazı...

İYİ Parti’de ağırlık Meral Akşener-Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu’nun kontrolünde. 24 Haziran seçimleri öncesinde aday belirlemede en çok tartışılan parti İYİ Parti oldu.

CHP listesi dahi bu kadar tartışılmadı. Listeler ilk belirlemelerin dışında neredeyse tümden değiştirildi, “seçilecek yerlerde iş yapacak liyakat sahibi insanlar dışında başka tercihler etken oldu, kişisel çıkarlar öne çıktı” görüşleri tartışıldı.

Akşener yola çıkarken, gençler ve kadınların öne çıkartılacağını söylemişti.

Böyle bir yapı ortaya çıkmadı.

Gazeteci Mehmet Tezkan İzmir’e neden gönderildi? Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, neden istifa etti? Halaçoğlu’nun istediği yere kim getirildi? Kurucular Kurulu üyesi gazeteci Ruhat Mengi listelere niye giremedi? Arkasında neler oldu? Eski Nizam-ı Âlem Ocakları başkanının tepeden inme olarak Kadıköy 3. sıraya getirilmesi neden şaşkınlık yarattı? Kardak Kahramanı Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen İstanbul’dan neden gönderildi?

PARTİ’DE NELER OLUYOR?

- Partide güçlü örgütler henüz yok; seçilm telaşı ile bir kargaşa yaşandı, vekillerin seçiminde. Gelecekteki kongrenin hesapları şimdiden yapılıyor. Partinin yapısı ve adayların tespiti Meral Akşener-Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu tarafından yapıldı.

Listelerdeki isimleri yakından tanıyanlar bunu görüyorlar. Bu yüzden bazı örgütlerde istifalar oldu.

- Akşener yola çıkarken, genç ve kadınların öne çıkartılacağını söylemişti. Sözün ağırlığı kadar gerçekleşen bir tablo ortaya çıkmadı. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk,seçilmesi mümkün olmayan 5. sıraya konulması karşısında istifa etti; bunun üzerine Türkiye’de gençler arasında tepkiler oldu. Ertürk’ün yerine Ankara 3. sıra adayı Gökhan Beker’in kardeşi Oğuzhan Beker’in getirilmesi şaşırtıcı oldu. 1996 doğumlu Beker’in hiç bir siyasi altyapısının olmadığı belirtiliyor.

MEHMET TEZKAN TAŞIYACAK

- Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan’a, listenin açıklanmasından iki gün önce Akşener kendisine adaylık önerdi. “İstanbul 2. bölgeden olabilir” dedi Tezkan , ancak İzmir 1. bölge 3. sıra teklif edildi. Neden? Liste başında Musavat Dervişoğlu vardı; MHP’den adaylıklarında başarılı olamamıştı. İkinci sırada eski DYP’li Yıldırım Ulupınar gösterilmişti.

Çeşme, Urla, Seferihisar gibi aydın kesimin olduğu bölgede sosyal demokrat bir isme gerek var diye düşünüldü. Yapılan anket çalışmasında Mehmet Tezkan’ın tanınırlığı yüzde 38 çıkınca, 3. sıradan aday gösterildi. Aslında önceden 3. sıraya Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu konulacaktı; Tezkan’dan sonra kendisine 4. sıra önerildi; o da tepki gösterip adaylıktan çekildi. Esasında Dervişoğlu, Tezkan’la korunmak ve dengelenmek istenmişti. Bu yapıyı, partinin güçlü ismi Aytunç Çıray önermişti. Bu yapı ne kadar başarılı olacak, görmek gerekiyor.

Halaçoğlu’nun çekilmesi, Gezici şirketi tarafından yapılan araştırmada, İyi Parti’de 1-1.5 oranında bir oy kaybına neden olabileceği ileri sürüldü.

RUHAT MENGİ ŞOKTA...

- Gazeteci Ruhat Mengi’nin listelerde iyi bir yerde olması bekleniyordu. Nedense listelerde yer almadı. Halbuki, Kurucular Kurulu üyesi olan Mengi, aday listesinin açıklanmasından sonra, Üsküdar’da MHP’lilerin saldırısına uğrayan İyi Parti’nin standının yeniden açılması sırasındaki etkinlikte Çerkez dansları yapmış ve büyük sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Ertesi gün adını listelerde görünmeyince Mengi’nin çevresine “Biz AKP’nin antidemokratik yapısından kurtulmak için buraya geldik, ama verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını gördüm. Çok rahatsızım. Bana verilen sözlerin tutulmadığını gördüm” diye konuşuyor.

İKİ GENEL BAŞKAN NİZAMİ ALEMDEN ADAY

- İyi Parti, İstanbul’dan çok umutlu, listelere girenler ‘patlama’ yapılacağını öne sürüyor.

AKP’nin oylarının ciddi şekilde düşeceği İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor. 2. bölgenin 1. sırasına konulan Prof. Dr. Ümit Özdağ, ekibiyle İstanbul’a gelerek yoğun bir çalışmaya başladı. Kardak Kahramanı emekli kurmay albay, sat komandosu Ali Türkşen 1. bölgede aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, birden bire BBP kökenli Nizami Alem Ocaklarının eski Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun getirilmesi örgütte hoş karşılanmadı. Ağıralioğılu, Muhsin Yazıcı öldükten sonra BBP Genel Başkanlığına aday oldu. Ancak “Kadıköy bölgesinde Nizamcıların karşılığı var mı?” soruları dikkat çekti.

- Ege’ye İstanbul’a aday gönderilmesi şaşırtıcı değil mi, diye soran çok oluyor.

İYİ Parti’nin, eski Genç Parti kadar başarı gösterip gösteremeyeceği merak ediliyor. Partinin iki Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve Aydın Sezgin, Aydın’dan gösterilmesi bir başka şaşkınlık yaratan sıralama oldu.