İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan, Halaçoğlu’nun neden listede olmadığını Sözcü’ye açıkladı.

Türkkan yaptığı açıklamada, Halaçoğlu’na Kayseri 1. sıranın teklif edildiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu; “Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri’den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük.Kendisi de İzmir’den aday olmak istediğini, oraya yerleşmek istediğini ifade etti.

Ancak Genel Başkan Yardımcılarımızın İzmir’de liste başı adayı olmaları nedeniyle Kayseri konusunda aday olmasının uygun olabileceği ifade edildi. Kendisi de Kayseri’den aday olmak istemediğini söyleyince maalesef listemizde yer alamadı.”

EŞİ NEDENİYLE İZMİR YA DA ANKARA İSTEMİŞTİ

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğinde araştırma görevlisi olan eşinin Ankara'dan İzmir'e tayin edildiğini ve 2 küçük çocuğuyla kendisinin tek başına ilgilenmek zorunda kaldığını belirten Halaçoğlu, "Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim." demişti.

Ancak partisinden yeniden Kayseri cevabı alan Halaçoğlu, Kayseri'yi kabul etmediğini söyledi.

HALAÇOĞLU: KIRGINIM

Halaçoğlu kırgınlığını ise şöyle dile getirmişti: "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım."

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında saf tutan Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi.