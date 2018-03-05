15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İyi Partili Aytun Çıray: Anketlerde İhsanoğlu değil Akşener çıkıyordu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Çıray, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun CHP ve MHP'nin çatı adayı olarak gösterildiği süreçte her iki partinin anketinde de Akşener'in adının çıktığını ancak görmezden gelindiğini söyledi.

05 Mart 2018, Pazartesi 15:46
İyi Partili Aytun Çıray: Anketlerde İhsanoğlu değil Akşener çıkıyordu
CHP milletvekilliğinden İYİ Parti’ye geçen, partinin Genel Başkan Yardımcısı-Sözcüsü Aytun Çıray'dan 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. 

İyi Parti Balıkesir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray, Meral Akşener’in MHP’den Meclis Grup Başkan vekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu söyledi. 


"GÖRMEZDEN GELİNDİ"


2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de Meral Akşener’in adının öne çıktığını söyledi.

Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı

ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı terörist Samsun'da yakalandı
Kipi Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu!

Kipi Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu!
Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi

Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi
Uğur Kurt'un öldürüldüğü cemevinden babası son yolculuğuna uğurlanacak

Uğur Kurt'un öldürüldüğü cemevinden babası son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika...Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi

Son Dakika...Türkiye Almanya'dan Salih Müslim'i istedi
Bakanlar Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı
BM Esad rejimini kınayan tasarıyı kabul etti

BM Esad rejimini kınayan tasarıyı kabul etti
CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti

CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti
Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş oğlunu akademisyen olarak atadı
KKTC’de, askerin 'disko'da işkenceyle öldürülmesi davasında ceza ertelemesi

KKTC’de, askerin 'disko'da işkenceyle öldürülmesi davasında ceza ertelemesi
Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor

Düğünden 1 gün sonra kaçan geline 3 yıldır nafaka ödüyor