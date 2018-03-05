İyi Partili Aytun Çıray: Anketlerde İhsanoğlu değil Akşener çıkıyordu



"GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Serap Belovacıklı

CHP milletvekilliğinden İYİ Parti’ye geçen, partinin Genel Başkan Yardımcısı-Sözcüsü'dan 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.İyi Parti Balıkesir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray,’in MHP’den Meclis Grup Başkan vekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de’in adının öne çıktığını söyledi.Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.