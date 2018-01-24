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İYİ Partili Aytun Çıray'dan Erdoğan'a gazilik unvanı açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili konuştu, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Erdoğan'a gazilik unvanı açıklaması
Çıray, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "gazilik" ünvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulundu.

Şehitlik ve gazilik mertebesine savaş meydanlarında ulaşılabileceğini belirten Çıray, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" diye konuştu.

Mehmetçik'in, Afrin'de başarılı olmak için canı pahasına mücadele ederken, onların mücadele azmini akamete uğratacak girişimlerden yöneticilerin uzak durması gerektiğini vurgulayan Çıray, "Mehmetçik, AKP'nin bozduklarını düzeltmeye çalışıyor. Diplomaside kaybedileni, savaş sahasında kazanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.


"ESAD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞÜLMELİ"


Çıray, AK Parti'nin "dış politikayı, iç politika ve seçim malzemesi yapmaktan çıkarması" isteyerek, şunları kaydetti:

"Dolaylı yollardan Esad ile görüşmek yerine doğrudan görüşülmeli, derhal Suriye ile barış imzalanmalı, her iki devlet kendi tarafından sınırlarını korumalıdır. Sonuçta Afrin harekatı bittikten sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuza göre oradan çekileceğimiz için şimdiden bunu yapmalıyız. Türkiye'nin milli çıkarı buradadır.

Türkiye, Şam ile birlikte terör mücadelesini yürütmelidir. Böylece büyük devletlerin elinde Türkiye'yi adeta oyuncak olmaktan da kurtarmış oluruz."


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