İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI

Erdinç Şahin

Sabah’ın haberine göre;’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenpropagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun “İYİ Parti’nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası” yer aldı. Ancak Sözcü’ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.Yapılan açıklamada; Çoraklık’ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.