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İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

08 Mayıs 2018, Salı 11:19
İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
 

İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI


Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun “İYİ Parti’nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası” yer aldı. Ancak Sözcü’ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.

Yapılan açıklamada; Çoraklık’ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.

 


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