İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları- tam liste
İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.
İşte İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayları…
İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel..
İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat
İYİ Parti milletvekili aday adaylarının bazıları
Adana
Süleyman Girmen, Hülya Akköz, Mehmet Tüfekli, İsmail Koncuk, Ali Aydın, Hüseyin Yıldırım, Hamza Gültekin, Fatih Bulut, Hacı Abdurrahman Karaca, Nihal Ağca, Eren Özer.
Afyonkarahisar
Mustafa Baştuğ, Murat Yıldırımer.
Ankara -1
Eren Yakışır, Canan Çakır, Cem Eray Bozdemir, Duran Azgın, Ece Özen Akan, Duran Azgın, Özgür Toprakcı, Huri Melek Cerit, Müjgan Çetindağ Schlammer, Ayhan Çelik, Kadir Özçelik, Aybars Öztuna, Yaşar Akkuş, Nihat Babaözü, Hatice Şap, Feyza Çerçioğlu, Üçler Uğurlu.
Ankara -2
Ömer Sağlam, Cevdet Vural.
Ankara -3
Ramazan Bingöl, Umutcan Günerkaya, Mehmet Ali Şahin, Serdar Sargın, Cengiz Uçak, Fahir Çilingir, Mustafa İnanlı, Figen Şahin.
Antalya
Mehmet Tahir Oruç, Nuri Tetik, Rıdvan Yıldız, Cahit Kocabeyoğlu, Hasan Kubilay Yayla, Musa Ertuğan, Yakup Cem Çınar, Yavuz Büyügebiz.
Ardahan
Levent Pehlivan.
Aydın
Atilla Avlayıcı, Pınar Öncer.
Balıkesir
Ramazan Akkuş.
Bitlis
Yusuf Deniz.
Bolu
Celal Yavuz, Yakup Balveren.
Burdur
Hasan Uçar.
Bursa -1
Abdullah Alagöz.
Bursa -2
Kemal Kaya, Muzaffer Yosmaoğlu, Muhammed Ali Hamit.
Çankırı
Hamide Ayla Pett.
Çorum
Sinem Sarı, Hatice Çolak, Sefer Yılmaz
Denizli
Necmettin Karabacakoğlu
Elazığ
Abdulvahap Erdem, Mehmet Hanifi Aksu, Tuba Karvar, Abdulkerim Eflatun.
Eskişehir
Ebru Servi.
Gaziantep
Nermin Tuzcu, Oğuz Hocaoğlu, Ünver Bülent Gökseven, Tuğba Abacı, Mehmet Tiryaki, Lina Ocak, Tibet Ekinci.
Hatay
İlker Çalışkan, Sakine Okur Kızgın.
Iğdır
Gündüz Güneş.
İzmir -1
Adnan Selvi.
İzmir -2
Vedat Uğur, Eshat Vuruşkan, Aysel Çeken, Mehmet Kamil Ergenekon, Erhan Atlı, Ömer Mustafa Özal, Dilek Köktaş.
Kahramanmaraş
Arif Zeki Akat, Ömer Furkan Dağ, Rıfat Bolat.
Karabük
Mehmet Yüksel.
Kars
Sultanali Yıldız.
Kayseri
Ferdane Özdemir.
Kırıkkale
Bülent Şükrü Altınışık
Konya
Mevlüt Arslan, Şakir Berber.
Kütahya
Sinan Aşan.
Malatya
Sahra Karahan Erguvan.
Manisa
Şahap Yaralı.
Mardin
Hakan Erdem.
Mersin
Ahmet Üner, Gökhan Güven, Ali Rıza Özdeniz, Gürkan Levent Gökçay, Esra Sönmez, Serhan Poyraz.
Muğla
Muhsin Erdem, Nurettin Fatih Dağdelen.
Muş
Zihni Sayan.
Osmaniye
Servet Tosun.
Samsun
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Şube Müdürü Akın Üner (Elk. Elkt. Müh.) -İlkadım İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Ayşe Ayan’ın -Biltekin Özdemir(Eski Milletvekili) -İbrahim Özyer (İYİ Parti Gnl. Mkz. Kur. Üyesi Muhasebe ve Mali Müşavir) -Nazım Yüksel (Tarım Kredi Koop. Eski Gnl. Md.) -Ufuk Saral (İkizpınar Eski Bld. Bşk.) -Dursun Ali Ayan ( MEB Müfettişi) -Furkan Eren Özdemir (Grafiker) -Selahattin Taşkın (Mimar) -Sinan Sakallı (Sanat Tarihçisi)
Sivas
Hüseyin Gülhan, Ünal Yılmaz.
Şanlıurfa
Veysel Demir, Abdullah Tüysüz.
Tekirdağ
Gülay Sormageç, Lütfullah Gürsoy.
Tokat
Ali Yücel.
Trabzon
Haydar Meral.
Yozgat
Gökhan Gençaslan.Hatipağaoğlu