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İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları- tam liste

İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 17:08 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 17:15
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İşte İYİ Parti İstanbul milletvekili aday adayları…


İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI


Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Onur Hanlıoğlu, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel..


İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI


Furkan Kucur, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan, Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Muammer Demirci.


İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI


Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Eser Bozkaya, Aziz Murat


İYİ Parti milletvekili aday adaylarının bazıları


Adana

Süleyman Girmen, Hülya Akköz, Mehmet Tüfekli, İsmail Koncuk, Ali Aydın, Hüseyin Yıldırım, Hamza Gültekin, Fatih Bulut, Hacı Abdurrahman Karaca, Nihal Ağca, Eren Özer.


Afyonkarahisar

Mustafa Baştuğ, Murat Yıldırımer.



Ankara -1

Eren Yakışır, Canan Çakır, Cem Eray Bozdemir, Duran Azgın, Ece Özen Akan, Duran Azgın, Özgür Toprakcı, Huri Melek Cerit, Müjgan Çetindağ Schlammer, Ayhan Çelik, Kadir Özçelik, Aybars Öztuna, Yaşar Akkuş, Nihat Babaözü, Hatice Şap, Feyza Çerçioğlu, Üçler Uğurlu.


Ankara -2

Ömer Sağlam, Cevdet Vural.


Ankara -3

Ramazan Bingöl, Umutcan Günerkaya, Mehmet Ali Şahin, Serdar Sargın, Cengiz Uçak, Fahir Çilingir, Mustafa İnanlı, Figen Şahin.


Antalya

Mehmet Tahir Oruç, Nuri Tetik, Rıdvan Yıldız, Cahit Kocabeyoğlu, Hasan Kubilay Yayla, Musa Ertuğan, Yakup Cem Çınar, Yavuz Büyügebiz.


Ardahan

Levent Pehlivan.


Aydın

Atilla Avlayıcı, Pınar Öncer.


Balıkesir

Ramazan Akkuş.


Bitlis

Yusuf Deniz.


Bolu

Celal Yavuz, Yakup Balveren.


Burdur

Hasan Uçar.


Bursa -1

Abdullah Alagöz.


Bursa -2

Kemal Kaya, Muzaffer Yosmaoğlu, Muhammed Ali Hamit.


Çankırı

Hamide Ayla Pett.


Çorum

Sinem Sarı, Hatice Çolak, Sefer Yılmaz


Denizli

Necmettin Karabacakoğlu


Elazığ

Abdulvahap Erdem, Mehmet Hanifi Aksu, Tuba Karvar, Abdulkerim Eflatun.


Eskişehir

Ebru Servi.


Gaziantep

Nermin Tuzcu, Oğuz Hocaoğlu, Ünver Bülent Gökseven, Tuğba Abacı, Mehmet Tiryaki, Lina Ocak, Tibet Ekinci.


Hatay

İlker Çalışkan, Sakine Okur Kızgın.


Iğdır

Gündüz Güneş.


İzmir -1

Adnan Selvi.


İzmir -2

Vedat Uğur, Eshat Vuruşkan, Aysel Çeken, Mehmet Kamil Ergenekon, Erhan Atlı, Ömer Mustafa Özal, Dilek Köktaş.


Kahramanmaraş

Arif Zeki Akat, Ömer Furkan Dağ, Rıfat Bolat.


Karabük

Mehmet Yüksel.


Kars

Sultanali Yıldız.


Kayseri

Ferdane Özdemir.


Kırıkkale

Bülent Şükrü Altınışık


Konya

Mevlüt Arslan, Şakir Berber.


Kütahya

Sinan Aşan.


Malatya

Sahra Karahan Erguvan.


Manisa

Şahap Yaralı.


Mardin

Hakan Erdem.


Mersin

Ahmet Üner, Gökhan Güven, Ali Rıza Özdeniz, Gürkan Levent Gökçay, Esra Sönmez, Serhan Poyraz.


Muğla

Muhsin Erdem, Nurettin Fatih Dağdelen.


Muş

Zihni Sayan.


Osmaniye

Servet Tosun.



Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Şube Müdürü Akın Üner (Elk. Elkt. Müh.) -İlkadım İYİ Parti İlçe Başkanı Av.Ayşe Ayan’ın -Biltekin Özdemir(Eski Milletvekili) -İbrahim Özyer (İYİ Parti Gnl. Mkz. Kur. Üyesi Muhasebe ve Mali Müşavir) -Nazım Yüksel (Tarım Kredi Koop. Eski Gnl. Md.) -Ufuk Saral (İkizpınar Eski Bld. Bşk.) -Dursun Ali Ayan ( MEB Müfettişi) -Furkan Eren Özdemir (Grafiker) -Selahattin Taşkın (Mimar) -Sinan Sakallı (Sanat Tarihçisi)


Sivas

Hüseyin Gülhan, Ünal Yılmaz.


Şanlıurfa

Veysel Demir, Abdullah Tüysüz.


Tekirdağ

Gülay Sormageç, Lütfullah Gürsoy.


Tokat

Ali Yücel.


Trabzon

Haydar Meral.


Yozgat

Gökhan Gençaslan.Hatipağaoğlu

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