İYİ Parti’nin milletvekili adayları belli oldu
İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler öncesi partiler hızla Milletvekili adaylarını YSK'ya teslim ederken İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi de belli oldu. İYİ Parti 600 kişilik milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. İYİ Parti'nin Milletvekili listesi birazdan açıklanacak.