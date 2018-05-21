İYİ Parti’nin milletvekili adayları belli oldu

İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 15:51
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24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler öncesi partiler hızla Milletvekili adaylarını YSK'ya teslim ederken İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi de belli oldu. İYİ Parti 600 kişilik milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. İYİ Parti'nin Milletvekili listesi birazdan açıklanacak.

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