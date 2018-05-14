İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün 11.00'da seçim kampanyasına start verecek. Ankara Congresium salonunda 3 bin kişilik lansman düzenleniyor. Salon dışında kalanlar için dev televizyon kurulacak.

Akşener, lansmanda seçim müziği ve sloganını da açıklayacak. Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri için de çalışmalar sürüyor.

BAYBURT VE HAKKARİ'DEN BAŞVURU YOK

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre; İYİ Parti'den milletvekili olmak için 3 bin 449 kişi başvuru yaptı. İYİ Parti’de en çok başvurunun yapıldığı yer 337 kişiyle Ankara 1’inci bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul 2’nci bölge ve 275 başvuruyla İstanbul 3’üncü bölge takip etti. Hakkâri ve Bayburt’ta ise hiç başvuru olmadı. Seçime girecek adayların belirlenmesi için teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacak.

YSK 6 ADAYI KESİNLEŞTİRDİ

Partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını son sürat sürdürürken YSK, 13 Mayıs 2018 Pazar Günü 6 adayın cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirdi. YSK'dan yapılan açıklamaya göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ile 100 bin imza toplayan adaylar Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak.