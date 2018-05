İyi yaşamın sırları birbirinden ünlü konuklarla Migros Yaşam Festivali'nde açığa çıkıyor

12-13 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

WORKSHOPLARLA YENİ DÜNYANIN KAPILARINI AÇIN

EFSANELER SAHNEYE ÇIKACAK

DEV MARKALAR MİGROS YAŞAM FESTİVALİ’NDE



MİGROS YAŞAM FESTİVALİ PROGRAM

Adem Özdoğan

Nisan ayında dengeli beslenme ve hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla Türkiye çapında büyük bir toplum sağlığı hareketi başlattı. Migros, “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesiyle, mağazaları ve mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı olarak dengeli beslenme ve hareket etmenin önemine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Migros Mobil’de müşterilerine kendi gıda alışverişlerinin besin dağılımını gösteren Migros, dengeli beslenme için eksik kalan besin grubundan kendilerine özel sağlıklı yaşam önerilerini indirimli sunuyor.Migros, toplum sağlığına yönelik çalışmalarını perçinlemek amacıyla 12 – 13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta “Migros Yaşam Festivali” gerçekleştirecek. Festivalde, keyifli ve sağlıklı bir yaşamın tüm sırları yol haritalarıyla birlikte açığa çıkacak. Beslenmeden diyete, güzellikten sağlıklı ve formda kalmaya, kişisel gelişim, müzik ve eğlencenin efsane isimleri bu festivalde kendine iyilik yapmak isteyenlerle buluşacak.Migros Yaşam Festivali’nde; Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile doğru bilinen yanlışlar ve yaşam reçeteleri, ünlülerin Diyetisyeni Dr. Ender Saraç ile Doğanın Şifalı Eli, Dilara Koçak ile iyi bir yaşamın ipuçları, alkali diyet ve anti-aging’e dair özel bilgilerle Ayşegül Çoruhlu, fit bir vücut için egzersizin yanı sıra pratik, sağlıklı ve lezzetli tariflerle Murat Bür keyifli workshoplarıyla festivale gelenlere farklı bir dünyanın kapılarını aralayacak.Hayatın farklı renklerini ve farklı tatlarını buluşturan festivalde; ilişki sanatı uzmanı, yazar ve Yaşam Atölyesi’nin kurucusu Aret Vartanyan; aşkı, ilişkileri, kadın ve erkeği farklı perspektiflerden ele alarak, gerçek hayat hikayeleriyle festivalde paylaşacak. En Yaratıcı Şef unvanlı Hazer Amani bizi, dünyanın bilmediğimiz köşelerinden, farklı, şaşırtıcı lezzetlerle tanıştıracak. Makyaj uzmanı Alp Kavasoğlu kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak doğal makyajın sırlarını paylaşırken ünlü Astrolog Hande Kazanova yaşamı astrolojik olarak yorumlayacak. Dünyanın dört bir yanında edindiği birçok enerji tekniğinin bilgisini modern tıp bilgisiyle sentezleyerek etkin bir tedavi ekolü benimseyen Metin Hara, sevginin ve düşünce gücünün neler yapabileceğini bilimsel ve uygulamalı olarak gösterecek. Güzelliği ve pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Çağla Şıkel, annelik serüvenini Anneler Günü’nde anneler ve anne adaylarıyla paylaşacak.Festivalde akşam olduğunda ise spot ışıkları yanacak ve sahneyi efsaneler devralacak. Üç jenerasyonu ortak duygularda buluşturan, şarkıları dillerden düşmeyen MFÖ, Türk popüler müziğinin güçlü ismi Sertab Erener ve kendine özgü tarzıyla gönülleri fetheden Gökhan Türkmen muhteşem enerjileriyle festival konuklarına müzik ziyafeti yaşatacak.New York’lu sempatik ve başarılı müzisyen Allen Hulsey, DJ setinin başına geçecek olan ünlü müzisyen Ozan Doğulu ve Can Hatipoğlu festivalde coşkuyu katlayacak diğer isimler.Halihazır Event’in organize ettiği, onlarca marka ve ürünün katılımcılarla buluşacağı Migros Yaşam Festivali; yaşamın keyfini çıkarmak isteyenleri 12 – 13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta buluşmaya bekliyor.12 – 13 Mayıs’ta gerçekleşecek Migros Yaşam Festivali’nde, dev markalar; Air Wick Algida, Anadolu Sağlık, Arçelik, Axe, Balparmak Apitera, Becel, Bemtat Un, Coca Cola Mix, Colgate Total, Coral Travel, Diyetkolik, Dy Do Drinco, Doğuş Çay, Duru Bulgur, Elidor, Eti Form, Fakir, Fellas Foods, İkinciyeni.com, Sana, Sensodyne, Signal, Corega, Henkel, Hipp, Johnson&Johnson, Kia, Knorr, Kühne, Lays, Lipton, Loreal, Mac Fit, Macro Center, Minies, Natracare, Nestle, Omega Pharma, Olimpik Anneler, Philips, Praticarcom, Swiss Otel, Taida-Unifo, Toni&Guy, Tropicana, Uludağ Premium Su, Uno, Veet, ve Yayla, festivale özel ürünleri, ikramları, hediyeleri ve çok özel sürprizleriyle katılımcılarla buluşacak.Eğlenceli yarışmalar, oyunlar, fotoğraf aktiviteleri, ürün çekilişleri, yiyecek ve içecek ikramları, bisiklet ile kalori yakımı, saç bakım workshop’ları, çocuklar için boyama, vücut kitle indeksi ile kas ve yağ ölçümü, indirimli üyelik imkanlarının yanı sıra sevilen sosyal medya fenomenleri ile buluşma fırsatı, dev markalar aracılığı ile Migros Yaşam Festivali’nde olacak.12 Mayıs 2018, Cumartesi12:00 – 13:00 / Kapı açılış ve tüm gün genel alan müzik13:00 – 13:45 / Dilara Koçak ile İyi Yaşam – Workshop14:00 – 14:45 / Alp Kavasoğlu ile Doğal Makyaj Sırları – Workshop15:00 – 15:45 / Hazer Amani ile Sağlıklı Atıştırmalıklar – Workshop16:00 – 16:45 / Hande Kazanova ile Astroloji – Workshop17:00 – 17:45 / Dr. Ender Saraç ile Doğanın Şifalı Eli – Workshop18:00 – 18:45 / Aret Vartanyan ile İlişki Sanatı – Workshop19:00 – 20:30 / Gökhan Türkmen21:00 – 22:30 / MFÖ23:00 – 00:00 / Ozan Doğulu – DJ Performansı13 Mayıs 2018, Pazar12:00 – 13:00 / Kapı açılış ve tüm gün genel alan müzik13:00 – 13:45 / Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Doğru Bilinen Yanlışlar – Workshop14:00 – 14:45 / Çağla Şıkel ile Anneler Günü Özel15:00 – 15:45 / Dr. Ayşegül Çoruhlu ile Sağlıklı Yaşam Tüyoları– Workshop16:00 – 16:45 / Murat Bür ile Fit bir Hayat - Workshop17:00 – 17:45 / Müge Boz – Yaşama Dair çok özel bir söyleşi18:00 – 18:45 / Metin Hara ile Düşünce Gücünü Aktive Et – Workshop19:00 – 20:30 / Allen Hulsey21:00 – 22:30 / Sertab Erener23:00 – 00:00 / Can Hatipoğlu & Giselle Tavilson