İZBAN’da Artı Para kavgası

İZMİR Banliyö Treni’nde (İZBAN) uygulamaya konulan ’Artı Para’ sistemi nedeniyle turnikelerden geçemeyen ve duruma tepki gösteren bir genç İZBAN güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen genç güvenlik görevlileri tarafından coplarla darp edildi

İZBAN’da Artı Para kavgası
Olay, bugün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu’nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir genç, geçen Perşembe günü uygulama konulan ’artı para’ sistemi nedeniyle kartında yetersiz bakiye olduğu için turnikelerden geçemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GENCİ DARP ETTİ


Duruma sinirlenen genç uygulamaya tepki gösterince İZBAN güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz genç, güvenlik görevlileri tarafından diğer yolcuların çığlıkları arasında coplarla darp edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOLCULARA TEPKİ GÖSTERDİ


Diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine güvenlik görevlilerinden biri yolculara ’Hiç biriniz de polis çağırmıyorsunuz lan, arasanız ya polisi’ diye tepki gösterdi.

’ARTI PARA’ 15 ŞUBAT’TA BAŞLADI


İzmir’in bir ucundaki Aliağa’dan diğer ucundaki Selçuk’a kadar olan 136 kilometrelik hatta hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü ’Artı Para’ adı verilen yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise gittiği mesafenin ücretini verecek.


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