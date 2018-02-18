İZBAN’da Artı Para kavgası

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GENCİ DARP ETTİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOLCULARA TEPKİ GÖSTERDİ

’ARTI PARA’ 15 ŞUBAT’TA BAŞLADI

Mine Bozkurt

Olay, bugün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu’nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir genç, geçen Perşembe günü uygulama konulan ’artı para’ sistemi nedeniyle kartında yetersiz bakiye olduğu için turnikelerden geçemedi.Duruma sinirlenen genç uygulamaya tepki gösterince İZBAN güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz genç, güvenlik görevlileri tarafından diğer yolcuların çığlıkları arasında coplarla darp edildi.Diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine güvenlik görevlilerinden biri yolculara ’Hiç biriniz de polis çağırmıyorsunuz lan, arasanız ya polisi’ diye tepki gösterdi.İzmir’in bir ucundaki Aliağa’dan diğer ucundaki Selçuk’a kadar olan 136 kilometrelik hatta hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü ’Artı Para’ adı verilen yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise gittiği mesafenin ücretini verecek.