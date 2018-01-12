İzel: Sinan Akçıl'ı çok özlemişim

İzel,
önceki akşam yeni albümü için stüdyoya girdi. Şarkıcı, ENBE Orkestrası’nın
yeni albümünde yer alacak “Teşekkürler Sevgilim” şarkısı için Behzat Gerçeker ve Sinan Akçıl’la birlikte kayıt yaptı.
"DÖNÜŞÜM HARİKA OLDU"
Çıkışta soruları yanıtlayan İzel
, “Sinan’ı ve stüdyoları çok özlemişim. Bizim Sinan’la hiçbir kırgınlığımız olmadı. Birbirimizi 15 yıldır tanıyoruz. Yaklaşık 6 yıl sonra onun şarkısıyla dönmek benim için harika oldu” dedi.
"YILIN ŞARKISI GELİYOR"
O sırada stüdyodan çıkan Sinan Akçıl da
“Yılın şarkısı geliyor. İzel şarkımıza nefes ve hayat verdi” diye konuştu. İzel, Sinan Akçıl’a duygusal bir karşılık verdi: “Sen de bana nefes, hayat ve söz verdin!”
Not: İzel ve Sinan Akçıl 1,5 yıl aşk yaşadılar ve 2007 yılında yollarını ayırdılar.
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