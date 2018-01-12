İzel: Sinan Akçıl'ı çok özlemişim



"DÖNÜŞÜM HARİKA OLDU"



"YILIN ŞARKISI GELİYOR"

Sinan Akçıl seksi aşkı Otilia'dan ayrıldı

Sinan Akçıl ve Otilia'nın arasına mesafe girdi

Sinan Akçıl: Hülya kim? Ben sadece Hülya Avşar'ı tanıyorum

İzel'den olay yaratacak iddia

Elif Bayram

önceki akşam yeni albümü için stüdyoya girdi. Şarkıcı,yeni albümünde yer alacak “Teşekkürler Sevgilim” şarkısı için Behzat Gerçeker ve Sinan Akçıl’la birlikte kayıt yaptı.Çıkışta soruları yanıtlayan, “Sinan’ı ve stüdyoları çok özlemişim. Bizim Sinan’la hiçbir kırgınlığımız olmadı. Birbirimizi 15 yıldır tanıyoruz. Yaklaşık 6 yıl sonra onun şarkısıyla dönmek benim için harika oldu” dedi.O sırada stüdyodan çıkan“Yılın şarkısı geliyor. İzel şarkımıza nefes ve hayat verdi” diye konuştu. İzel, Sinan Akçıl’a duygusal bir karşılık verdi: “Sen de bana nefes, hayat ve söz verdin!”Not: İzel ve Sinan Akçıl 1,5 yıl aşk yaşadılar ve 2007 yılında yollarını ayırdılar.