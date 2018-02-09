İzinsiz defnedilen bebeğin mezarı açıldı

RAPOR ALMADAN GÖMDÜLER

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Mine Bozkurt

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Elbistan’da yaşamlarını sürdüren Suriye uyruklu Hasan ve Rüveyda Azizi çiftinin iddiasına göre 11 aylık bebekleri Abdulsemih, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.Baba Hasan Azizi, ölen bebeğinin cenazesini herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor almadan Köprübaşı Mahallesi’ndeki Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verdi.Cumhuriyet Savcılığına yapılan bir ihbar sonucu Abdulsemih bebeğin mezarı açıldı.Mezardan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Bebeğin cenazesini izinsiz defnettiği gerekçesiyle baba Hasan ve anne Rüveyda Azizi ise polis tarafından gözaltına alındı.