İzinsiz defnedilen bebeğin mezarı açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, doktor raporu alınmadan cenazesi defnedilen bebeğin mezarı açıldı

İzinsiz defnedilen bebeğin mezarı açıldı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Elbistan’da yaşamlarını sürdüren Suriye uyruklu Hasan ve Rüveyda Azizi çiftinin iddiasına göre 11 aylık bebekleri Abdulsemih, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.

RAPOR ALMADAN GÖMDÜLER


Baba Hasan Azizi, ölen bebeğinin cenazesini herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor almadan Köprübaşı Mahallesi’ndeki Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verdi.

Cumhuriyet Savcılığına yapılan bir ihbar sonucu Abdulsemih bebeğin mezarı açıldı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI


Mezardan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin cenazesini izinsiz defnettiği gerekçesiyle baba Hasan ve anne Rüveyda Azizi ise polis tarafından gözaltına alındı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yurt genelinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yurt genelinde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Manisa'da 37 yaşındaki genç kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Manisa'da 37 yaşındaki genç kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu
Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü

Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü
10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı
Yankesiciler 92 bin lira parasını çaldı

Yankesiciler 92 bin lira parasını çaldı
Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı

Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı
Seri katil Atalay Filiz hakkında gerekçeli karar yazıldı

Seri katil Atalay Filiz hakkında gerekçeli karar yazıldı
Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü

Gizli aşk dehşeti... Kendisini amca oğluyla aldatan karısını öldürdü
Diyarbakır'da 12 yaşındaki akrabasıyla cinsel ilişkiye giren adama 19 yıl 2 ay hapis

Diyarbakır'da 12 yaşındaki akrabasıyla cinsel ilişkiye giren adama 19 yıl 2 ay hapis

Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı
Aranan seyis film gibi operasyonla yakalandı

Aranan seyis film gibi operasyonla yakalandı