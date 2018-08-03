İzinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı
Kırklareli'nde ormanlık alanda izinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde ormanlık alandan izinsiz trüf mantarı toplandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, R.Y. ve F.S'yi mantar toplarken yakaladı.
Şüphelilerin topladığı mantarlar Vize Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, R.Y. ve F.S. işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Trüf mantarı toplamak isteyenlerin Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alması gerekiyor.