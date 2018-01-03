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İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda'da 1 Ocak'tan itibaren iş yerlerinin erkeklere kadınlardan daha fazla maaş vermesi yasaklandı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı
İzlanda'da ücret eşitsizliğini ortadan kaldırması beklenen yeni yasa, parlamentonun yarısını oluşturan kadın meclis üyelerinin çabasıyla 1 Ocak'tan itibaren işverenlerin erkek çalışanlarına kadın çalışanlarından daha fazla maaş ödemesi yasaklandı.
 

EŞİT ÖDEMEYENLERE CEZA


Sunulan önergeye göre hem devlet hem de özel iş yerleri, kadın ve erkeklere eşit ücret ödediklerine ilişkin bir sertifika almak zorunda. Sertifikayı alamayan iş yerleri ise yasalar çerçevesinde cezalandırılacak.
 

BİR İLK


İsviçre ve ABD'nin Minesota eyaletinde benzer uygulamalar görülürken, İzlanda uygulamayı zorunlu hale getirmesiyle ücret eşitsizliği konusunda bir ilk gerçekleştiriyor. Yeni yasanın yürürlüğe girmesi, İzlanda'nın 2022 yılına kadar ücret eşitsizliğini tamamen ortadan kaldırma planının bir kolu olarak varsayılıyor.
 

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNDE 1 NUMARAYDI


Dünya Ekonomik Forumu'nun (WFE) 2017 yılında yayınladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda, son dokuz yılda olduğu gibi, İzlanda cinsiyet eşitliğini en çok barındıran ülke olarak raporda yer aldı. Ücret eşitsizliğini tamamen ortadan kaldırma amacını Mart 2017'de ilk kez açıklayan İzlanda Eşitlik ve Sosyal İşler Bakanı Thorsteinn Viglundsson konuşmasında, "Eşitlik hakları insan haklarıdır. İş yerinde erkek ve kadınlara eşit şekilde davranılması gereklidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" demişti.


TÜM PARTİLER DESTEKLİYOR


International Bussiness Times'da yer alan habere göre 323 bin nüfusa sahip İzlanda'daki bütün politik partiler yasayı destekliyor. İzlanda Kadın Hakları Derneği üyesi Dagny Osk Aradottir Pind de konuyla ilgili, "Sunulan önerge şirketlerin ve organizasyonların bünyelerinde yapılan bütün işleri değerlendirmeleri ve erkek ve kadınlara eşit ödeme yaptıkları takdirde bir sertifika alacakları bir süreçten oluşuyor. Bu mekanizma, kadın ve erkeklerin eşit ücretlendirmeye tabi tutulduklarını kesinleştirmek için sunulan bir mekanizma. Kadın ve erkeklere eşit ücret ödenmesi konusunda bir önerge daha önce yürürlüğe girmişti fakat ülkede hala ücret eşitsizliği var" dedi.

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