Akın Güler

"İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere kısa bir süre kala gündeme gelmeye başladı. İzmirli seçmenler, bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı bile...1. Seçim Bölgesi'nde Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçeleri bulunuyor.2. Seçim Bölgesi'nde Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Beragama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire İlçeleri bulunuyor.