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İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?

24 Haziran seçimlerine 48 gün kalmış durumda... Seçimlere yaklaşılırken iki bölgeye ayrılan İzmir'in birinci ve ikinci bölgesindeki ilçeler merak ediliyor. Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde "Hangi ilçe kaçıncı bölgede yer alıyor?" konusu araştırılmaya başlandı.
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:53
İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?
"İzmir 1, 2. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere kısa bir süre kala gündeme gelmeye başladı. İzmirli seçmenler, bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı bile...

1. Seçim Bölgesi'nde Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçeleri bulunuyor.

2. Seçim Bölgesi'nde Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Beragama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire İlçeleri bulunuyor.








 


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