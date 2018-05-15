İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı. Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi.

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili araştırma yaptırdığını ve bilgi beklediğini söyledi.

OLAY MECLİSE TAŞINDI

İzmir Atatürk Lisesi'nde yaşanan tartışma meclise de yansıdı. CHP İzmir Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa Ali Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan'ı görevden almasını da isteyen Balbay, soru önergesinde, şunları kaydetti:

"Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın engellenmeye çalışılması, tam anlamıyla bir aymazlıktır. İzmir'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarın, böylesine cumhuriyet değerlerinden uzak, böylesine laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun bir anlayışla yönetilmesi kabul edilemez. Bakanlık bu olayı münferit, anlık bir gelişme olarak görmemeli derhal harekete geçip bu okulun velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçisine kulak vermeli. Müdüre en güzel yanıtı gençler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözleriyle verdi. Atatürk'ün gençliğe hitabesi orada hayata geçti. Öğrencilerin alnından, yüreğinden öpüyorum."

İzmir Marşı'nın sadece İzmir'in değil, tüm ülkenin ortak paydası olduğunu vurgulayan Balbay, Bakan Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın engellenmeye çalışılmasını bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz? Cumhuriyet değerlerinden uzak, laik ve çağdaş eğitim anlayışından yoksun İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan'ı görevden almayı düşünüyor musunuz? İzmir'in köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir eğitim yuvasıdır. 130 yıllık dev bir çınarı, böylesine bir anlayışla yöneten zihniyete karşı bakanlık olarak ne yapacaksınız? İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin, velilerin ve mezunlarının böylesine mutlu bir günde böyle bir olayla karşı karşıya kalmasının sorumlusu kimdir? İzmir marşı sadece İzmir'e ait değil tüm ülkenin ortak bir paydasıdır. Bu marşın altında siyasi nedenler arayanları bakanlık olarak nasıl karşılıyorsunuz?"

CHP İZMİR İL BAŞKANI'NDAN TEPKİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yaptığı açıklamayla okul müdürünü kınayıp, şunları kaydetti:

"Okula siyaset sokmaya, aklınca birilerine yaranmaya çalışanlara boyun eğmeden, hep bir ağızdan İzmir Marşını söyleyerek Atatürk Lisesi'nin tarihine ve ismine yakışan duruşu sergileyen gençlerimizi ve onların velilerini canı gönülden kutluyorum" dedi. Kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu belirten Deniz Yücel, "İzmir Marşı'nı siyasi bir slogan olarak değerlendirip, Atatürk Lisesi'nde söylenmesini engellemeye çalışan bir şahsın, böylesine köklü bir eğitim yuvasında müdür yapılması akıl alır şey değildir. Bu durum devlet yönetiminde liyakatin hiçe sayılmasının korkunç bir örneğidir. Kahramanlığın, Atatürk'e duyulan sonsuz sevgi ve minnetin, bu topraklar uğruna can vermiş şehitlerimizin ve büyük zaferin marşı olan İzmir Marşı'nı ve Cumhuriyetimizin 10. yılı için yazılan marşı, sırf iktidara yaranmak ve Atatürk Lisesi'ne siyaset sokmak adına engellemeye çalışan zihniyeti şiddetle kınıyorum. Tüm engellemelere rağmen korkmadan ve boyun eğmeden, Atatürk gençliğine ve Atatürk Lisesi'nin 130 yıllık köklü geçmişine yakışan bir tavırla ve yüksek sesle, İzmir Marşını söyleyen tüm Atatürk Lisesi öğrencilerine ve gençlerimize destek veren velilerimize tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyor, hepsini canı gönülden kutluyorum. 130. yıl mezunları bu tavırlarıyla asla unutulmayacaklardır."