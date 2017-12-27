'İzmir boyozu' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ NEDİR?

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Yusuf Cevahir

İzmir mutfağının öne çıkan lezzetlerinden birisi olan İzmir boyozunu tescillettirdiklerini söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "İzmir ile özdeşleşmiş bu ürünün üretim reçetesi tescil belgemizde ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Boyoz yapmanın incelikleri de bu reçetede saklı. Boyozda kaliteli malzeme kullanılması ve usta ellerde hazırlanması lezzetini arttırıyor. Coğrafi işaret tescil belgemiz ile birlikte, ürünün formülü ve coğrafi işaret logosunu üyelerimizin kullanımına sunacağız. Şu anda pek çok fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde boyoz üretilmektedir. Ancak, yapım biçimi ve standart açısından eğitim programı yaparak tat, görüntü ve marka değişikliğine izin vermeyeceğiz" dedi.Boyozun, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi olduğunu belirten Demirtaş, "Boyoz, İzmir ile özdeşleşmiş, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi. Çay, fırında pişmiş yumurta ve boyoz mükemmel kahvaltının menüsünü oluşturuyor. İzmirlilerin aşık olduğu bir lezzet. Meşakkatli bir ürün. İzmir Boyozu, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim halinde olduğu İzmir ilinde Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü. Evlerde yapılan İzmir boyozunun 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Ticarete konu olması ise yakın zamanda gerçekleşmiş" diye konuştu.Boyozun coğrafi işaret tescili ile birlikte bilinirliğinin daha da artacağını vurgulayan Demirtaş, "Coğrafi işaret tescili, yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlıyor. Bununla birlikte, coğrafi işaret tescili ile coğrafi sınırları belirlenmiş alanda üretim gerçekleşen ve tarihsel geçmişi olan özel ürünlerin, üretim metotları ile birlikte coğrafi kökenlerine dayalı kalite standartları korunuyor. "Coğrafi işaret" ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler de, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olacak. Ürünler belli bir standartta üretilecek ve taklitlerine karşı korunacak. Kentimizle özdeşleşen ürünlerimizin İzmir’e ve bölgemize katkı sağlamalarına ilişkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.İzmir boyozuna coğrafi işaret tescili almak için Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile ortaklaşa bir proje yürüttüklerini de belirten Demirtaş, "İzmir boyozu coğrafi işaret başvurumuz 8 Aralık 2017 tarihinde 268 sayı ile tescil edilerek 13 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere koruma altına alındı. Ürünün tarihçesi, ayırt edici özellikleri, üretim metodu ve yöre ile bağlantısını içeren bilimsel bir rapor hazırlandı. Hazırlık sürecinde ürünlerin tarifini belirlerken bu işte usta isimlerle görüşmeler gerçekleştirildi. İzmir’de boyozun coğrafi işaret tesciline uygun olarak üretip üretilmediğinin denetimini de İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.