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İzmir'de 118 eve FETÖ operasyonu

İzmir'de büyük operasyon... FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen 118 eve yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde İzmir il imamının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

06 Mayıs 2018, Pazar 09:14
İzmir'de 118 eve FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre göre İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 gaybubet evi tespit edildi. Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı grubun FETÖ/PDY için çalışmalar yürüttüğü belirlendi.


YAKALANMAMAK İÇİN BÖLGE DEĞİŞTİRDİLER


Türkiye genelinde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları iddia ediliyor. 



Yapılan baskınlarda, örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları olduğu iddia edilen çok sayıda kişi yakalandı.


CEP TELEFONLARINI PENCERELERDEN ATTILAR


Baskınlar sırasında polis ekiplerini karşılarında gören bazı şüpheliler cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattı.


Polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda evlerden atılan 12 cep telefonu bulundu.


Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia ediliyor. Binadakilerin tamamı gözaltına alındı.


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