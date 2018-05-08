İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında alt yüklenici firmalara bağlı olarak çalışan işçilerden 148'inin, dün öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile şantiye reviri ve Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi

08 Mayıs 2018, Salı 18:56
İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı
Rafineri inşaatında çalışan işçilerden 148'i dün öğle yemeğinde yedikleri tavuk dönerin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile şantiye revirine başvurdu. İş yeri hekiminin gördüğü lüzum üzerine 3 işçi Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, 1 işçi de kendi isteğiyle aynı hastaneye gitti.

4 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ


Dört işçi burada ayakta tedavileri yapılıp, taburcu edildi. İşçilerin neden rahatsızlandığının tespit edilmesi için öğle yemeğinden ve içme suyundan incelenmek üzere numune alındı. Konuyla ilgili şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, rafineri inşaatında çalışan, alt yüklenici firmalara bağlı toplam 148 işçinin mide bulantısı şikayetiyle kamp revirine başvurduğu belirtilerek, şöyle dendi:

DAHA ÖNCE DE 346 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI


"İş yeri hekimi tarafından yapılan ön incelemede, rahatsızlık bildiren çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Hâlihazırda yaklaşık 15 bin işçinin çalıştığı rafineri inşaatımızda, tüm süreçler ulusal ve uluslararası normlar dikkate alınarak gerçekleştirilmekte olup, inceleme ve soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli önlemler alınacaktır."

Geçen yıl 13 Temmuz'da da aynı rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle şantiye reviri ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Önce kız arkadaşını, sonra kendini bıçakladı

Önce kız arkadaşını, sonra kendini bıçakladı
Başkent Üniversitesi Profesörü Namık Çevik trafik kazasında hayatını kaybetti

Başkent Üniversitesi Profesörü Namık Çevik trafik kazasında hayatını kaybetti
Düzce'de kuru temizleme kazanı bomba gibi patladı: 1 yaralı

Düzce'de kuru temizleme kazanı bomba gibi patladı: 1 yaralı
Evinde yakaladığı adamı öldüren sanığın davası başladı

Evinde yakaladığı adamı öldüren sanığın davası başladı
Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar

Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar
Diyarbakır'da arbede! 2 polis memuru bıçaklandı

Diyarbakır'da arbede! 2 polis memuru bıçaklandı
Adana'da tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza 2 yıl hapis

Adana'da tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza 2 yıl hapis
Mersin'de uzman çavuş aracında başından vurulmuş olarak bulundu

Mersin'de uzman çavuş aracında başından vurulmuş olarak bulundu
Kaybolan çocuk polisin şefkatiyle ailesine kavuştu

Kaybolan çocuk polisin şefkatiyle ailesine kavuştu
1.2 milyon TL'lik soygun yapan gaspçıların kaçış anı kamerada

1.2 milyon TL'lik soygun yapan gaspçıların kaçış anı kamerada
Obruğa düşen adamı itfaiye kurtardı

Obruğa düşen adamı itfaiye kurtardı