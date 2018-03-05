İzmir'de 2 ayda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi

İzmir’de, sahte para basarak, piyasaya sürmek isteyen kişilere yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi

İzmir'de 2 ayda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda piyasaya sahte para sürenlerin artması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 100, 50 ve 20 TL’lik olmak üzere toplam 37 bin 550 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, 1 kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.

Öte yandan ekiplerin son 2 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildiği bildirildi.

DHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada

Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada
Fren yerine gaza basınca leblebi dükkanına girdi

Fren yerine gaza basınca leblebi dükkanına girdi
Balıkesir'de çocuğunu boğan baba tutuklandı

Balıkesir'de çocuğunu boğan baba tutuklandı
Lüks villalara ’kumar’ operasyonu

Lüks villalara ’kumar’ operasyonu
Ankara’da DEAŞ operasyonu

Ankara’da DEAŞ operasyonu
Ters yöne giren trafik amirine müdürden ceza

Ters yöne giren trafik amirine müdürden ceza
Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri
Kan tahliline gitti, şizofreni raporu olduğunu öğrendi

Kan tahliline gitti, şizofreni raporu olduğunu öğrendi
Konya'da 14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Konya'da 14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı
Sigara içmeye çıktığı balkondan düşüp öldü

Sigara içmeye çıktığı balkondan düşüp öldü
Van'da İranlı yolcu uçağa uyuşturucuyla binmek isterken yakalandı

Van'da İranlı yolcu uçağa uyuşturucuyla binmek isterken yakalandı