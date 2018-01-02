İzmir'de 2 bin yıllık 'oda mezarlar' bulundu

Sabancı Vakfı'
ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı
, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
'nün izni, Sabancı Vakfı
'nın iş birliğiyle sürdürülen İzmir Torbalı'daki
Metropolis Antik Kenti'nde 2017 yılının kazı çalışmaları tamamlandı.
Kazı çalışmalarında, kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntular tespit edildi. Yüzey araştırmalarıyla da Metropolis’in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı.
Oda mezarlar
Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis’te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Mezar odalarında aile, akraba ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu.
Oda mezarlarda en çok rastlanan obje ise "ölünün yolunu aydınlatması" amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu.
Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı ve "ören yeri" statüsü kazanan antik kenti son iki yıldır binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
AA
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Nazlı Erdol