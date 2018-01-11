İzmir’de 600 canlı deniz patlıcanı ele geçirildi

PARA CEZASI UYGULANDI

DENİZ PATLICANI NEDİR? NE İŞE YARAR?

AVLANMASI YASAK

Mehmet Nuri Turan

Deniz polisi ekibi, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında bir balıkçı teknesinin Çeşmealtı açıklarında çıkarılmaları özel izne tabi deniz patlıcanı avlandığını tespit etti.Teknedeki incelemelerde yeni avlanmış canlı 600 deniz patlıcanı bulundu. İzinleri olmadığı belirlenen A.P. ve M.S.P. gözaltına alındı.İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen deniz patlıcanları ise İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince denize bırakıldı.Deniz patlıcanı, isminden de anlaşılacağı gibi denizlerde bulunan ve derisi dikenli omurgasız bir canlı türüdür. Özellikle Çin mutfağında pek çok yemekte kullanılmaktadır. Ancak bu durum Türkiye dahil diğer ülkelerde ağırlıklı olarak farklılık gösterir. Çünkü Deniz Patlıcanı ne işe yarar sorusuna cevap olarak şunu söyleyebiliriz, Deniz patlıcanı ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmakta olup, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiği söylenmektedir.Protein bakımından zengin olan deniz patlıcanının diş eti hastalıklarında da etkili olduğu söylenmektedir.Deniz hıyarı olarak da bilinen deniz patlıcanı kıyılara yakın sığ alanlarda rastlanır. Yavaş hareket eden tüp ayaklarını ayrıca duyu organı olarak da kullanırlar. Ayakları tüp olmayanlar ise dip bölgelerde ve U şeklindeki oyuklarda yaşamlarını sürdürürler. Kendilerini yenileme özelliğine sahip deniz patlıcanı yumurtlayarak ürerken dişi ve erkeklerin şekli birbirine çok yakındır. Hatta bazı deniz patlıcanları çift cinsiyetlidir.Deniz patlıcanları çeşitli renklerde olmakla birlikte cam gibi saydam olanları da vardır. Bu canlılar çamurlardaki organik olan besinlerle beslenirler. Herhangi bir tehlike farkettiklerinde etkileyici stratejileri de vardır. Bazı deniz hıyarları beyaz renkte bir tubül salgılayarak avını hareketsiz bırakma özelliğine sahiptir. Deniz patlıcanlarının bir diğer özelliği ise midelerini anüslerinden çıkartarak bulunduğu ortamı toksik bir çorbaya bulayabilir. Yani bu hamlesi ile ortalama bir akvaryumdaki tüm canlıları öldürebilir. Bu durum pek iç açıcı değil çünkü bu durum da kendisi de ölür. Deniz patlıcanları ayrıca kendi vücutlarını bir futbol topu büyüklüğünde şişirebilir.Avlanması yasak olan deniz patlıcanlarının Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi uzak doğu ülkelerine ihraç edildiği, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığı öğrenildi.