İzmir'de aranan 442 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 442 kişi yakalandı

İzmir'de aranan 442 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 557 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 442 kişi yakalandı. Ekipler 624 araç ile 156 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca, 132 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek ve bunlara ait 17 fişek, 295 gram esrar, 9.5 gram kokain, 59 uyuşturucu hap, 37 paket kaçak sigara ve 59 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca uygulama kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak suçundan 5, DEAŞ propagandası yapmaktan 1, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan da 19 kişi yakalandı.

DHA


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