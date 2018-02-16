İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

SF-260D EĞİTİM UÇAĞI

Erdinç Şahin

Doğan Haber Ajansı'ndan geçilen son dakika haberine görenden havalanan eğitim uçağı düştü. Düşen uçakta görev yapan 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu. Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi. Yüzbaşı Bal'ın TSK'da 15 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra emekli olduğu, özel bir havayolu şirketinde çalışmaya başladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'nın pilot sayısının azalması nedeniyle mecburi hizmet süresini 18 yıla çıkaran kararının ardından özel havayolu şirketinden ayrılarak TSK'ya döndüğü öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Bal'ın Bursa'daki ailesine acı haber verildi.Üsteğmen Gökdoğan'ın da TSK'da öğretmen pilot olarak görev yaptığı açıklandı. Üsteğmen Gökdoğan'ın ailesinin ise Ankara'da Altındağ'da yaşadığı öğrenildi. Uçağın enkazını inceleyen kaza kırım ekibi, uçağın inişi sırasında arıza yaptığını, pilotların uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak tarlaya indirmeye çalıştığını yönünde bilgilere ulaştı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında şehitlerin naaşları, olay yerinden alınarak askeri birliklerine götürüldü.Cenazeler, İzmir'de yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.Öte yandan, çevredeki bir gıda fabrikasından malzeme taşımak için gelen Mehmet Küçükali, "En başta bomba patladı zannettik. Daha sonra çıkıp baktık dumanlar yükseliyor. Çok korktuk, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Uçağın düştüğü bölgeye yakın oturan Semih Sevim ise, "Evim burada yakında. Kuş beslediğim için çatıda kuşlara bakıyordum, onlarla ilgileniyordum. Bir anda bir ses koptu, bakınca dumanların yükseldiğini gördükö diyerek yaşadıklarını dile getirdi.Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.TSK : 16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.Aermacchi SF.260, akrobasi ve askeri eğitim uçağı olarak satılan hafif uçak. Orijinal modeli Stelio Frati tarafından Aviamilano için tasarlanmış, ilk uçuşunu (F.260 adıyla) 15 Temmuz 1964'de yapmıştır.