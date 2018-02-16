İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit

Doğan Haber Ajansı'ndan geçilen son dakika haberine göre İzmir Çiğli 2. nci Ana Jet Üssü'
nden havalanan eğitim uçağı düştü. Düşen uçakta görev yapan 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu. Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi. Yüzbaşı Bal'ın TSK'da 15 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra emekli olduğu, özel bir havayolu şirketinde çalışmaya başladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'nın pilot sayısının azalması nedeniyle mecburi hizmet süresini 18 yıla çıkaran kararının ardından özel havayolu şirketinden ayrılarak TSK'ya döndüğü öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Bal'ın Bursa'daki ailesine acı haber verildi.
Üsteğmen Gökdoğan'ın da TSK'da öğretmen pilot olarak görev yaptığı açıklandı. Üsteğmen Gökdoğan'ın ailesinin ise Ankara'da Altındağ'da yaşadığı öğrenildi. Uçağın enkazını inceleyen kaza kırım ekibi, uçağın inişi sırasında arıza yaptığını, pilotların uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak tarlaya indirmeye çalıştığını yönünde bilgilere ulaştı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında şehitlerin naaşları, olay yerinden alınarak askeri birliklerine götürüldü.
Cenazeler, İzmir'de yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
'BOMBA PATLADI ANNETTİK'
Öte yandan, çevredeki bir gıda fabrikasından malzeme taşımak için gelen Mehmet Küçükali, "En başta bomba patladı zannettik. Daha sonra çıkıp baktık dumanlar yükseliyor. Çok korktuk, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Uçağın düştüğü bölgeye yakın oturan Semih Sevim ise, "Evim burada yakında. Kuş beslediğim için çatıda kuşlara bakıyordum, onlarla ilgileniyordum. Bir anda bir ses koptu, bakınca dumanların yükseldiğini gördükö diyerek yaşadıklarını dile getirdi.
KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ
Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.
TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
TSK : 16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.
Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.
Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti
tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.
SF-260D EĞİTİM UÇAĞI
Aermacchi SF.260, akrobasi ve askeri eğitim uçağı olarak satılan hafif uçak. Orijinal modeli Stelio Frati tarafından Aviamilano için tasarlanmış, ilk uçuşunu (F.260 adıyla) 15 Temmuz 1964'de yapmıştır.
Erdinç Şahin