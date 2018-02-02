İzmir'de bir kişi yengesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

2 çocuk babası Burhan K., yengesi S.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı, ardından silahı kendi başına doğrultup intihar etti
 

İzmir'de bir kişi yengesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
İzmir'in Konak ilçesinde, oturan Burhan K., pompalı tüfekle yengesi S.K.'yı vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Saygı Mahallesi´ndeki Samsun Caddesi üzerindeki, S.K.´nın kaldığı evde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması geçiren ve eşinden boşanan 2 çocuk babası Burhan K., evde yalnız olduğu sırada yengesi S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.K., yengesi S.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan S.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ardından silahı kendi başına doğrultan Burhan K. tetife dokundu.

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada eve gelen S.K.´nın oğlu Can K., kanlar içerisinde yatan amcası ile annesini görünce sinir kirizi geçirdi. Genci olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekibinin kaptığı kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirledi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan S.K.´nın sinir krizi geçiren oğlu Can K. da hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, S.K.´nın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren kardeşlerine de müdahalede bulundu.

Burhan K. ve S.K.´nın cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. 

DHA


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