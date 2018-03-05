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İzmir'de cinayetleri kadın müdür çözüyor

 Türkiye’nin ilk ve tek kadın asayiş şube müdürü olan Seda Okur, İzmir’de kurduğu özel ekiple faili meçhul kalmış cinayetleri çözüyor. Okur ve ekibi, 1.5 yılda 3’ü kadın 4 cinayeti çözdü 

05 Mart 2018, Pazartesi 14:07
İzmir'de cinayetleri kadın müdür çözüyor
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Türkiye'nin ilk ve tek kadın asayiş şube müdürü olarak atanan Seda Okur'un kadın cinayetlerini çözmek için kurduğu özel ekip başarılı çalışmalara imza atıyor.

Yıllarca tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden ela alıp inceleyen Okur ve ekibi son 1.5 yılda 3'ü kadın olmak üzere 4 kayıp vatandaşın öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Eski Çanakkale ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Orhan Okur'un kızı Seda Okur ve ekibi büyük başarıya imza attı.

Okur ve ekibinin son icraatı Çiğli'de 8 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mürevvet Yaradılmış cinayeti oldu.



Ev satın almak için yanındaki 30 bin lira para ile emlakçı Ömür Gür ile buluşan Yaradılmış'tan o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. Kayıp Şahıslar Büro Amiri Vedat Yaylalı'nın başındaki özel ekip titiz bir çalışma sonucu Yaradılmış'ın katil zanlısının emlakçı Ömür Gür olduğunu tespit etti.

İzmir'de 8 yıldır kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktıİzmir'de 8 yıldır kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
 

TEK TEK AYDINLATTI


Okur'un kurduğu özel ekip Selçuk'ta, ortadan kaybolduktan 9 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan ve cesedi gömüldüğü yerde yapılan 12 saatlik çalışma sonucu çıkarılan 56 yaşındaki Ümmü Özkan cinayetini çözdü.

Dosyayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 84 kişinin yeniden ifadesini aldı. Ekipler, Ümmü Özkan'ın, cinayet zanlısı olarak o dönem sevgilisi olan 48 yaşındaki Abdül Tavaslı'yı belirledi. Gözaltına alınan Tavaslı, cinayet itiraf etti ve tutuklandı. Konak'ta ise, 4 yıl önce kaybolan 35 yaşındaki Hediye Gülfidan Kara'nın bulunması çalışmalara yeniden başlayan Seda Okur ve ekibi Kara'nın birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Rasim Semetey tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Yaklaşık iki sene önce 3 yıldır kayıp olan 80 yaşındaki Burhanettin Çeçen'in yapılan araştırma sonucu öldürüldüğü tespit edildi.

İşlediği cinayeti 9 yıl sonra itiraf ettiİşlediği cinayeti 9 yıl sonra itiraf etti
 

ETKİLENİYORUM


Kadın cinayetlerinin kendisini daha çok etkilendiğini anlatan Seda Okur, "Kayıp Şahıslar Büro Amirliği çatısı altında kurduğumuz özel ekip son 1.5 yılda 3'ü kadın cinayeti olmak üzere 4 faili meçhul olayı aydınlatmayı başardı. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak yıllardır faili meçhul olarak duran ve kapanan dosyaları titiz çalışma sonucu çözdü. Kurduğumuz özel ekibin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.
 

5 YILDA 3 BİN 735 KADINA TEDBİR


Kadına yönelik şiddet, Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık" etkinliğinde ele alındı. İzmir'de, kadınların şiddete sessiz kalmayıp şikayette bulunduklarını belirten İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Üyesi Avukat Figen Özler Merder, son beş yılda, kendilerine başvuran 3 bin 735 kadın için "tedbir kararı" aldırdıklarını söyledi.

EGELİ SABAH


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