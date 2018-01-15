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İzmir'de çukura düşüp hayatlarını kaybeden 2 çocuğun ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

İzmir Karabağlar'da 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren ve çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetmişti. 2 çocuğun ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de çukura düşüp hayatlarını kaybeden 2 çocuğun ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Kazıyı yapan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.


HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER


Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

DHA


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