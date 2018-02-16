İzmir'de eğitim uçağının enkazına ulaşıldı (Şehitlerin isimleri belli oldu)

İZMİR ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ



15 TEMMUZ'DAN SONRA TSK'YA GERİ DÖNMÜŞ



"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA DUMANLAR YÜKSELİYORDU"

İzmir'de askeri uçak düştü: 2 şehit

Gizem Yetil

İzmir Çiğli'den kalkan askeri eğitim uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştü.Uçağın enkazının bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Vali Erol Ayyıldız ve askeri yetkililer bölgede inceleme yaptı. Enkaz üzerinde kaza kırım ekipleri de inceleme başlattı.Bu arada şehitlerin kimlikleri de belli oldu. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın naaşları İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Naaşların işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.Hava Pilot Öğretmen Yüzbaşı Yunus Bal'ın daha önce Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaptığı, sağlık sorunları gerekçe gösterildiği için askeriyeden ayrıldığı, bir süre sivil hava yollarında pilot olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sivil pilot alımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeniden döndüğü öğrenildi.Asker pilotların ilk eğitimlerinde kullanılan SF-26D eğitim uçağı ​Öte yandan, kazanın yaşandığı yere en yakın yerleşim alanı konumundaki Sasalı'da Çamaltı Tuzlası girişinde bulunan Şafak Beyler, olay anında kahvehanede arkadaşlarıyla çay içtiklerini belirterek, "Bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda dumanlar yükseliyordu. Uçağın düşüşünü görmedik. Yardım etmek için koştuk ama almadılar." dedi.