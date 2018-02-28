İzmir'de 'enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!

İzmir Torbalı'da 15 yaşındaki Ö.A.'nın uyuşturucuyla başlayan dramı ailesini de mahvetti. Eniştesinin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden genç kız uyuşturucunun etkisiyle iftira attığını söylese de mahkeme bu sözlerini inandırıcı bulmadı. 2 yıl önce cezaevine giren ve 12 yıl  6 ay  hapis cezası verilen enişte 10 yıl daha hapis yatacak

28 Şubat 2018, Çarşamba 09:33
İzmir'de 'enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!
İzmir'in Torbalı ilçesinde eniştesinin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek 12 yıl 6 ay ceza almasını sağlayan ardından da uyuşturucunun etkisiyle iftira attığını söylemişti.
 

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI


Habertürk'ün haberine göre 3 defa uyuşturucu komasına giren, 2 kez de canına kıymaya çalışan genç kız, bir kez yurttan, 2 kez de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Bağımlı genç kız Ö.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki H.B.'den aile şikayetçi oldu. Adli Tıp raporunda cinsel istismar bulgusu bulunan Ö.A., ailesine teslim edildi. H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


"ARTIK TUTAMIYORUZ, KIZIMI KURTARIN"


Anne Gülcan A., kızının kurtarılmasını istiyor: "Okul hayatı bitti ve kendisine de sürekli zarar veriyor. Artık evde de tutamıyorum uyuşturucu almak için kaçıyor. En sonunda tecavüze uğradı. Devlet kızımı uyuşturucu batağından kurtarsın. Artık tutamıyoruz. Ne olur kızımı kurtarın." demişti. 


ENİŞTEYİ İTİRAF DA KURTARAMADI


Eniştesinin ceza almasına neden olan genç kız karardan sonra mahkemeye dilekçe vererek iftira attığını söyledi. Günlükteki tecavüz iddialarını 2011'de yayınlanan bir haberden aldığı ve isim yerleri değiştirerek kendine uyarladığını savunan Ö.A " Eniştem uyuşturucu almamı engellemeye çalışıyordu. Satıcılara ulaşmamam için eve kapatıyordu. Satıcıları da polise şikayet ediyordu. Öfkeye kapılıp ona iftira attım" dedi. Dilekçeyi inceleyen 8. Ağır Ceza Majkemesi, Ö.A'nın itirafını inandırıcı bulmadı ve enişteye 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onadı. 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Ş.Ö. 10 yıl daha hapis yatacak. 
 


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