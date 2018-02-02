İzmir'de fabrika yangını: 4 işçi yaralandı



İŞÇİLER YARALANDI

İdil Janet Demiray

İzmir’in Torbalı ilçesinde kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında gece vardiyasında çalışan 4 işçi hafif yaralandı.Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak’taki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören Torbalı Devlet Hastanesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Tüm fabrikayı saran yangın, 8 itfaiye aracıyla 32 personelin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.Gece vardiyasında çalışan İbrahim Okanlar, Mesut Gökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek yangında hafif yaralandı. İşçiler Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.