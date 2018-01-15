İzmir'de feci şekilde can veren kardeşler olayında tutuklama

DÜŞTÜKLERİNİ DİĞER ÇOCUKLAR FARK ETMİŞTİ

2 ŞİRKET YETKİLİSİ VE 4 ÇALIŞAN TUTUKLANDI

İzmir Karabağlar'da 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş çamura saplanıp can verdi

Mine Bozkurt

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, olay dün (pazar) saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi.(7) ile kardeşi(5) zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü.Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıklarıve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soruşturma başlatan Savcılık, bugün 6 gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6’sı da bu akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.İki kardeşin cenazeleri ise bugün öğle saatlerinde toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.