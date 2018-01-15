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İzmir'de feci şekilde can veren kardeşler olayında tutuklama

İzmir Karabağlar’da dün (pazar) su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2'si firma yetkilisi 6 kişi akşam saatlerince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'de feci şekilde can veren kardeşler olayında tutuklama
Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, olay dün (pazar) saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi.

Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5) zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü.

DÜŞTÜKLERİNİ DİĞER ÇOCUKLAR FARK ETMİŞTİ


Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ŞİRKET YETKİLİSİ VE 4 ÇALIŞAN TUTUKLANDI


Soruşturma başlatan Savcılık, bugün 6 gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6’sı da bu akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

İki kardeşin cenazeleri ise bugün öğle saatlerinde  toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.

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