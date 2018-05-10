15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İzmir'de FETÖ operasyonu: 91'i muvazzaf asker 96 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:31
İzmir'de FETÖ operasyonu: 91'i muvazzaf asker 96 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında açığa alınan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 96 şüpheliden 65'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi. 

Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. 

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan 15 vekil geri dönüyor

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan 15 vekil geri dönüyor
15 milletvekili CHP'ye dönüyor

15 milletvekili CHP'ye dönüyor
100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?

100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?
Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı

Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı
Denizli'de tacizci öğretmen

Denizli'de tacizci öğretmen
Atatürk'ün üzerindeki tozu silen asker duygulandırdı

Atatürk'ün üzerindeki tozu silen asker duygulandırdı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatından şike kumpası itirafları

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatından şike kumpası itirafları
Survivor 67. bölüm fragmanı

Survivor 67. bölüm fragmanı
Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek

Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu