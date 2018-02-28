İzmir'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu



ARAÇTA BULUNANLAR GÖZALTINA ALINDI



'ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK İKİ BELASI; BİRİSİ TERÖR, DİĞERİ DE UYUŞTURUCU'

Haber Merkezi

İzmir İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin kente getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.Teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde yüklü hafif ticari aracın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda olduğu tespit edildi. Araç otoyol gişelerinden çıktığı anda ekipler tarafından durduruldu.Araçta yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 17 büyük boy siyah naylon poşet içerisinde 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan H.A. (37), M.Ç.A. (34) ve M.B.D. (30) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon, polis kamerasına yansıdı.Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Çağımızın en büyük iki belası; birisi terör, diğeri de uyuşturucu. Biz terörle olduğu kadar uyuşturucuyla da bütün gücümüzle savaşıyoruz ve savaşacağız.Tek bir gencimize uyuşturucu satılmayana kadar, bu sokaklarda, bu mücadele, bu savaş sonuna kadar devam edecektir. İzmir halkı rahat olsun. Biz sokaklarımızı uyuşturucu belasından temizlemeye kararlıyız. dedi.DHA