İzmir'de genç kadın yanarak can verdi

İzmir Konak'ta gece geç saatlerde sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, genç kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti ama olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 23 yaşındaki Hülya Tekbey'in hayatını kaybettiğini belirledi

14 Şubat 2018, Çarşamba 06:54
İzmir'de genç kadın yanarak can verdi
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı.

Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, genç kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti. Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri cesedin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, genç kadına ait kimlik bilgisi çıktı. Feci şekilde hayatını kaybeden genç kadının 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edildi. Tekbey’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.


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