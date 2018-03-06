İzmir'de göz göre göre ölüm

İzmir’de Akın Ertem’in yaya geçiş düzenlemesi yapılması için 2 kez başvuruda bulunduğu noktada meydana gelen trafik kazasında babası otomobil altında kalıp öldü

İzmir'de göz göre göre ölüm
İzmir Karşıyaka’da Akın Ertem, Bilim Müzesi tramvay durağı önüne yaya geçiş düzenlemesi yapılması talebiyle 16 Mayıs’ta Başbakanlık İletişim Merkezi’ne başvurdu ama sonuç alamadı. 20 Aralık’ta bir kez daha başvurdu. Bu kez durumun İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bildirildiği ve gerekli çalışmaların yapılacağı yönünde bir cevap aldı. Ancak hiçbir şey yapılmadı.


"BÖYLE ŞEHİR PLANLAMASI OLMAZ"


Söz konusu noktada cumartesi günü bir kaza daha meydana geldi. Tramvaya binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Oktay Timur Ertem (83) otomobil altında kalarak öldü. Oktay Timur Ertem, bölgeye yaya geçişi yapılması için başvuruda bulunan Akın Ertem’in babasıydı. Akın Ertem “Böyle şehir planlaması olmaz” diyerek isyan etti.


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