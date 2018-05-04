İzmir’de hayat duracak, futbol konuşacak

BİLETLERE HÜCUM

BUCASPOR'UN İŞİ ZOR

MENEMEN'İN KULAĞI HATAY'DA

TAMAM MI DEVAM MI?

Erdinç Şahin

İzmir yarın ilk heyecanını Altay ile yaşayacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya 63 puanla ikinci basamakta giren siyah-beyazlılar, 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Gümüşhanespor'u Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Saat 15.30'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak.Şampiyonluk maçında konuk takım her türlü beraberlik ve galibiyette adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıracak. Ligin ilk yarısında rakibini dış sahada deviren Altay ise Gümüşhanespor'u yenerek en son 2010/11 sezonunda mücadele verdiği ligde yeniden yer almak için savaşacak. Şampiyonluğu kaçıran takım ise Play-Off'a kalacak ve mücadelesine orada devam edecek. Altay-Gümüşhanespor maçıyla birlikte İzmir'in emektar Atatürk Stadyumu tarihi günlerinden birini daha yaşamaya hazırlanıyor. Kapalı tribün 5 TL, açık tribün 1 TL olarak satışa çıkarılırken, maç saatinde tribünlerin hınca hınç dolu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluk heyecanı yaşandığı saatlerde Yeni Buca Stadı'nda Bucaspor sezonun son maçına ligde kalmak için sahaya çıkacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33 puanla 16. sırada yer alan Bucaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. 15.30'da başlayacak olan müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Her türlü puan kaybında Bucaspor küme düşecek. Galibiyette ise kulaklar Tuzlaspor-Sarıyer ve Bodrumspor-Kocaeli Birlikspor karşılaşmalarında olacak.TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 71 puanla 2. sırada yer alan Menemen Belediyespor, bugün 15.30'da Eyüpspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi, Eyüpspor'u devirip Hatayspor-Afjet Afyonspor maçında gelecek olan sonucu bekleyecek. 73 puanla lider Hatayspor'un puan kaybı durumunda Menemen Belediyespor adını doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yazdıracak. Sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaşamaması durumunda ise şansını Play-Off'ta deneyecek.İzmir yarın son heyecanını Altınordu ile yaşayacak. Altınordu, son hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Bornova Stadı'nda konuk edecek. Saat 17.00 başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Mustafa Sönmez yapacak. Son haftaya İzmir ekibi 52 puanla 7. basamakta girerken, konuk takım da aynı puanla 6. sırada yer alıyor. Bu sezon 4. yılını geçirdiği Spor Toto 1. Lig'de 2 kez Play-Off'un kapısından dönen Altınordu, rakibini devirdiği taktirde ilk kez Play-Off'a kalma başarısı gösterecek. BB Erzurumspor ise sahadan yenilgiyle ayrılmazsa adını Play-Off'a yazdırmış olacak.