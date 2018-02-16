İzmir’de Karşıyaka'dan sonra Konak tramvayı da hizmete alındı (Üçkuyular- Halkapınar hattı)



'İZMİR, TRAMVAYINA KAVUŞTU’

TRAMVAY GÜZERGAHI

YEŞİL DOKU, KORUNDU

Yusuf Cevahir

İzmir'de bugün hizmete alınan Konak tramvayının ilk yolcuları, Halkapınar noktasından Üçkuyular’a ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, kent genelindeki raylı sistemi 11 kilometreden 180 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Raylı sistemin olduğu yerde, paralel otobüs çalışmayacak. Yaklaşık 150 otobüs başka hatlarda kullanılacak. İzmir tramvayına kavuştu. Bu sürede, çalışmaların bitmesini sabırla bekleyen İzmirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 450 milyon liralık tramvay projesiyle hizmete açılan Karşıyaka hattının ardından Üçkuyular- Halkapınar tramvayına da ilk yolcular alındı. F. Altay Meydanı, Konak, Halkapınar arasında, yaklaşık 12.6 kilometre uzunluğunda, 18 durak ve 21 araçlı tramvay hattında, ray döşeme çalışmalarına 2015 yılının Kasım ayında başlandı ve çalışmalar, bu yıl ocak sonunda tamamlandı. Geçen hafta başlayan deneme seferlerinin ardından ilk sefer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2009 yılında yapılan ’Ulaşım Master Planı’nda, öncelikli olarak Karşıyaka ve Konak hattına yer verdiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, kent merkezinde tramvay yapmanın güç bir iş olduğuna dikkat çekip, Konak tramvayının güzergahı konusunda zorlandıklarını kaydetti. Bir dizi değişikliğin ardından en sonunda bugünkü güzergaha karar verdiklerini belirten Kocaoğlu, "Konak tramvayındaki gecikme bizim güzergah konusundaki tereddütlerimizden kaynaklandı. Yüklenici firma zamanında hatta zamanından önce bitirmek için çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık birkaç ay deneme seferleri devam edecek. Bir kısmını yolcusuz bir kısmını da ücretsiz yolcu taşıyarak sürdüreceğiz. Bu sürede otobüsler devam edeceği için ufak da olsa sıkıntılar yaşanabilir. Daha sonra otobüs seferleri tamamen sona erecek. Raylı sistemin olduğu yerde paralel otobüs çalışmayacak. Yaklaşık 150 otobüs başka hatlarda kullanılacak. İzmir, tramvayına kavuştu. Bu sürede çalışmaların bitmesini sabırla bekleyen İzmirli hemşehrilerine teşekkür ediyorum" dedi.İzmir’in, Karşıyaka’da olduğu gibi konforlu, güvenli ve karbon salınımının azaltılmasını sağlayan tramvaya kavuştuğunu kaydeden Başkan Kocaoğlu, trafik yoğunluğundaki azalma beklentilerini ise şöyle anlattı:"Yolcu sayısı tahminlere göre, günlük 30 binden başlayarak 80 - 100 bin civarına yaklaşacak. Bu rakama süreç içerisinde ulaşılır. Raylı sistem yapılmadan bir kentin toplu ulaşımında özel araç sayısını azaltmak mümkün değildi. Göreve geldiğimizde 11 kilometre ile aldığımız raylı sistemi bugün itibariyle 180 kilometreye çıkardık. Önümüzde 8.5 kilometrelik Narlıdere metrosu var. Devlet Demir Yolları ile birlikte bu yıl, 52 kilometrelik Aliağa Bergama hattının inşaat çalışmalarına başlayacağız. Buca metrosu da öncelikli projelerimizden biri."F. Altay Meydanı’ndan başlayan hat, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı´nda kara ve deniz tarafı olmak üzere 2 ayrı hat olarak sahil boyunca devam edecek ve Küçükyalı’da birleşecek. Bu noktadan sonra deniz tarafında çift hat olarak Konak Meydanı’na ulaşarak, Cumhuriyet Bulvarı’nın Alsancak gidiş yönüne doğru en sol şeritten Gazi Bulvarı’na varacak. Gazi Bulvarı´na çift hat olarak dönen güzergah, burada bulunan çınar ağaçlarına zarar vermeden çınar ağaçlarının arasında ilerleyerek, Şair Eşref Bulvarı´na erişecek. Şair Eşref Bulvarı orta refüjdeki dut ağaçlarının korunması amacıyla değiştirilen projeye göre, tramvay hattı burada gidiş- geliş olmak üzere ikiye ayrılacak. Hat, Alsancak Camii önünde tekrar birleşerek, Ali Çetinkaya Bulvarı´na oradan Atatürk Kapalı Spor Salonu önünden Ziya Gökalp Bulvarı´na varacak. Vahap Özaltay Meydanı´na kadar devam eden hat, Alsancak Garı yakınında tekrar ayrılarak, gidiş yönü Şehitler Caddesi’nden, geliş istikameti Liman Caddesi’nden olacak şekilde Halkapınar Tramvay Depo Alanı´nda son bulacak.Çalışmaların tamamlandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ise yeni görünüm kazanmaya başladı. Tramvay çalışmaları nedeniyle 502 adedi Göztepe ve Karataş arasında olmak üzere hat boyunca toplam 709 ağaç ve ağaççığı kentteki diğer yeşil alanlara taşıyan belediye ekipleri, bunlar yerine 930 ağaç dikti. Böylece güzergah üzerindeki ağaç sayısı 221 adet artırılmış oldu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda deniz tarafına 540, kara tarafına 56, orta refüje ise 190 ağaç dikildi. Palmiye, tespih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin, batı çınarı, akasya ağaçlarıyla sahile güzel bir manzara kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce ayrıca Konak tramvay hattı boyunca bugüne kadar 83 binin üzerinde çalı, yaklaşık 12 bin soğanlı bitki, 133 bin yakın sarılıcı bitki ile yaklaşık 1500 yer örtücü bitki dikildi.