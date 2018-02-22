İzmir'de okuldan uzaklaştırılan kedi sınıfına geri döndü

Serap Belovacıklı

Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin "Tombi" ismini verdiği kedi, okulun bahçesinde beslenirken zamanla çocuklara alışınca sınıfa kadar girmeye başladı. Derslerde sıraların arasında dolaşan "Tombi" zamanla öğrencilerin sevgilisi oldu. Çocuklar da kediyi uyandırmamak için daha sessiz ders dinlemeye başladı.Kediyle vakit geçirmek için erkenden okula gelmeye başlayan öğrencilerin ilgisini fark eden öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, okul idaresinden izin alarak "Tombi"ye sınıfta bakmaya başladı."Tombi"nin aşılarını yaptıran, karnesini çıkartan öğretmen İvaşçu, bir velinin "hijyen" kaygısını dile getirmesi üzerine kediye evinde bakmaya başladı.Durumun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi devreye girerek "Tombi"nin yeniden sınıfa dönmesini sağladı."Tombi" bugün yeniden "ders başı" yaparak ilkokul öğrencileriyle buluştu.Sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tombi"nin okuldan uzaklaştıktan sonra evindeki diğer 3 kediye uyum sağlayamadığını, strese girdiğini anlattı."Tombi"nin okul bahçesinde besledikleri 9 kediden farklı olduğunu dile getiren İvaşçu, şöyle konuştu:"Öğrenciler Tombi geldikten sonra daha dikkatli olmaya başladı. Daha önce sınıfta koşarlarken ufak tefek kazalar yaşadık ama kedi geldikten sonra çocuklar onu uyandırmamak, rahatsız etmemek için koşmuyorlar, yüksek sesle konuşmuyorlar. Çocukların üzerinde olumlu etkileri vardı. Durumu sosyal medyada paylaştığımızda İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi Bey’in konudan haberi olmuş. Kendisine çok teşekkür ederiz, bize destek oldular. Tombi, bütün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tekrar sınıfımıza geldi, bütün çocuklar çok mutlu ve heyecanlı."İvaşçu, hijyen kaygısı olan velinin çocuğunun sınıfını da kendi isteği ile değiştirdiklerini aktardı.Sınıftaki öğrencilerden 9 yaşındaki Tuana Tuntar, "Tombi"nin sınıflarına geri dönmesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Kedi Tombi her sabah sıralarımızda dolaşıyor, bize selam veriyor. Ben de ona selam veriyorum, benim yanıma yatıyor. Bahçede ona bir barınak hazırlayacağız orada güvende olacağından eminiz." ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Selen Bekdemi de "Tombi"den ayrıldığında üzüldüklerini vurgulayarak "Kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Artık üzülmüyoruz çünkü Tombi geri döndü. O uyuduğunda onu rahatsız etmek istemiyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Emir Bayram, Tombi ile okul bahçesinde tanıştıklarını daha sonra sınıflarına gelmeye başladığını kaydederek, "Tombi sayesinde sınıfımıza huzur geldi. Çok tatlı bir kedi, 4,5 aylıkmış. Tuana’nın yanında durmayı çok seviyor. Bize hiç zararı yok. Döndüğü için çok mutluyuz." dedi.