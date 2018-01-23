İzmir'de öldürülen minik Ceylin'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in katil zanlıları hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İzmir'de öldürülen minik Ceylin'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Ödemiş'te kaybolduktan sonra dedesinin karşı komşusunun evinde cesedi bulunan Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Tekin, Atik'in öldürülmesine ilişkin sorumlu olduğu iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açıldığını, şüpheliler Ş.T. ve S.T. hakkında "Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini kaydetti.

R.Ö. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini ifade eden Başsavcı Tekin, şüpheliler Ş.T. ve S.T'nin önceki tarihlerde ölen iki çocuğuyla ilgili de başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.


NE OLMUŞTU?


Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi S.T, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. gözaltına alınmıştı.


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